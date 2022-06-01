01 Haz 2022 - 09:35- Gündem G: 01 Haz 2022 - 09:36

İzmit Belediyesi, hacca gidecek vatandaşları hediyelerle uğurladı 

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, hac ibadetini yerine getirecek olan vatandaşları hediyelerle uğurladı
İzmit Belediyesi, hacca gidecek vatandaşları hediyelerle uğurladı  mask

Salgın nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen hac ziyaretleri kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden gerçekleştirilmeye başladı. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de hac ibadetini yerine getirecek olan vatandaşları uğurlamak amacıyla İzmit Müftülüğü tarafından düzenlenen Hac Eğitimine katılarak eğitim sonunda vatandaşlara yolculukları sırasında kullanabilecekleri çeşitli armağanlarda bulundu. 

TEŞEKKÜR ETTİLER

Fevziye Camii’nde gerçekleşen programda içerisinde kolonya, tıraş köpüğü, duş jeli, sabun, banyo lifi, permatik, tarak, tesbih, seccade, namaz örtüsü yer alan çantalar vatandaşlara dağıtıldı.  Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahvesi ve sosyal destek ekipleri yolculara hediyelerini takdim ederken hac ibadetlerinin kabul ve makbul olması temennisinde bulundu. Vatandaşlar güzel dilekleri ve armağanları için İzmit Belediyesine teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

01 Haz 2022 - 09:35 - Gündem

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