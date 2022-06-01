İzmit Belediyesi, hacca gidecek vatandaşları hediyelerle uğurladı 

Salgın nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen hac ziyaretleri kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden gerçekleştirilmeye başladı. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de hac ibadetini yerine getirecek olan vatandaşları uğurlamak amacıyla İzmit Müftülüğü tarafından düzenlenen Hac Eğitimine katılarak eğitim sonunda vatandaşlara yolculukları sırasında kullanabilecekleri çeşitli armağanlarda bulundu.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Fevziye Camii’nde gerçekleşen programda içerisinde kolonya, tıraş köpüğü, duş jeli, sabun, banyo lifi, permatik, tarak, tesbih, seccade, namaz örtüsü yer alan çantalar vatandaşlara dağıtıldı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahvesi ve sosyal destek ekipleri yolculara hediyelerini takdim ederken hac ibadetlerinin kabul ve makbul olması temennisinde bulundu. Vatandaşlar güzel dilekleri ve armağanları için İzmit Belediyesine teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.