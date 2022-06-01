Bilin Pasajı esnafı: Ağaç çürümeye yüz tutmuştu

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilin Pasajı Yönetimi’nin pasaj önünde tehlike arz eden ağaç hakkında 26 esnaftan topladığı dilekçeli başvurusu üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İzmit Orman İşletme Müdürlüğü ile irtibata geçti. İlgili kurumların da görüşü ve bilgisi dahilinde harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, esnafın talebi üzerine Fethiye Caddesi’nde kökleri zarar gördüğü için yan yatan ve devrilmesi durumunda vatandaşa ve iş yerlerine zarar vermesi öngörülen selvi ağacını tehlike oluşturmadan kaldırdı. Ancak olayın hemen ardından beklendiği gibi bazı medya ve sosyal medya hesaplarında koro halinde siyasi algı oluşturulmaya çalışıldı. Ancak bu kirli koroya cevabı ağacın bulunduğu alandaki Bilin Pasajı’nın esnafları verdi.

BİLİN PASAJI YÖNETİCİSİ KENAN BAKSİ ‘BU AĞACIN KESİLMESİNİ BİZ İSTEDİK’

Bu ağacın kaldırılmasının nedeni yana doğru yatmasından dolayı tehlike arz ediyordu. Çarşıda gezen vatandaşların üzerine düşme tehlikesi vardı, bunun neticesinde de Bilin Pasajı yönetimi olarak pasaj esnaflarından imza toplayarak bu ağacın kesilmesini istedik. Ağacın çok uzaması nedeniyle üst katlardaki esnaflar ve depoların güvenlik anlamında da tehlike yaşaması söz konusuydu. Bizi ilgilendiren durum içerideki esnaf arkadaşlarımızın güvenliği ve caddede olan vatandaşların bir olumsuzluk yaşamamasıydı. Bu yüzden ağacın kesilmesini biz talep ettik.

SERDAL GÜMÜŞ’ÜN SAHİBİ SERDAL SÖYLE ‘PASAJ ESNAFI OLARAK İMZA TOPLADIK’

Pasajın önünde bulunan ağaç tehlike arz eden bir ağaçtı. Gün geçtikçe yana yatmaya başlamıştı. İçeride gümüşçü ve kuyumcu arkadaşlar var, hırsızlık durumuna çok elverişli bir ağaçtı. Pasaj esnafı olarak imza topladık. Valilik ve gerekli tüm yerlerden izinlerimizi de aldık. Zaten yıkılmaya yüz tutmuş yaşlı bir ağaçtı. Birisinin canına bile zarar gelebilirdi.

BELLMAN STORUN SAHİBİ TEZCAN İLKAN ‘AĞAÇ ZATEN ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ’

Ağacın uzadığı noktada benim depom var. Ben defalarca burada yetkililere belirttim, çünkü oradan hırsızın çok kolaylıkla girebileceği bir durum söz konusuydu. Zaten hepsinden önemlisi ağacın durumu kötüydü, git gide yan yatmaya başlayan bir ağaçtı. Ağaç zaten çürümeye yüz tutmuş bir ağaçtı.