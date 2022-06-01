Kocaman şampiyon masterleri misafir etti

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 12.’si Antalya Masterler futbolcusu merhum Bülent Üstüner adına düzenlenen Uluslararası Türkiye Masterler Şampiyonası’nda başarılı performansları sonrasında şampiyonluk kupasını kazanan Kartepe Masterlerı Kartepe Belediyesi Antik Köfte Sosyal Tesislerinde konuk etti.
KARTEPE’NİN GURURU OLDULAR
Antalya’da düzenlenen dev organizasyona Kocaeli takımları damga vurdu. Son 8 takım içerisinde Kocaeli, Gölcük ve Kartepe masterler kalırken, şampiyonluğu Büyükçekmece Masterler’i İshak Topçu ve İbrahim Yılmaz’ın golleri ile 2-0 mağlup eden Kartepe Masterler şampiyonluk kupasını kazandı.
DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ
Düzenlenen programa Başkan Kocaman’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Spor her yaşta önemlidir. Hayatın her alanında spor vardır. Kartepe Masterlerin elde ettikleri başarı bizlere gurur verdi. Bu şampiyonluk şunu gösterdi ki Kartepe’de her yaşta spor vardır. Bizlerde tüm imkanlarımızla sporun her branşına destek vermeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.