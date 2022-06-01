Akvaryum ön yeterlilik ihalesine 3 firma katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli markasına değer katacak projeler için birbiri ardına ihaleler gerçekleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir, İzmit İlçesi Akvaryum Binası Yapımı projesi için ihale gerçekleştirdi. Akvaryum projesi için düzenlenen ön yeterlilik oturumuna 3 firma teklif verdi. Kocaeli Akvaryum Projesi için düzenlenen ön yeterlilik ihalesine şu firmalar katıldı: Dentaş Uluslararası İNŞ. A.Ş., Yaşar Konut İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş., ADEC Akvaryum SAN. İNŞ. İTHALAT İHR. A.Ş.+ Okyanus Akvaryum İNŞ. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ.

PROJENİN KONSEPTİ

Proje alanında; Yaklaşık 3800 m2 oturum alanına sahip, farklı tip ve büyüklükte en az 35 adet akvaryum, farklı tip ve büyüklükte en az 25 adet teraryum ve mağara bölümü dahil 20 metre uzunluğunda tünel akvaryum olacak. Kocaeli Akvaryum projesi içerisinde hediyelik eşya, gişe, kafe, idari bölümler, yağmur ormanları, keşif dünyası, dünya denizleri, köpek balığı laboratuvarı, batık gemi, denizaltı, dokun keşfet vb. mekanlar yer alacak.