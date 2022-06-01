01 Haz 2022 - 09:42- Gündem G: 01 Haz 2022 - 09:43

Akvaryum ön yeterlilik ihalesine 3 firma katıldı

Kocaeli markasına değer katacak çalışmalardan birisi olan İzmit Akvaryum Projesi için düzenlenen ön yeterlilik ihalesine 3 firma katıldı

Akvaryum ön yeterlilik ihalesine 3 firma katıldı mask

Akvaryum ön yeterlilik ihalesine 3 firma katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli markasına değer katacak projeler için birbiri ardına ihaleler gerçekleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir, İzmit İlçesi Akvaryum Binası Yapımı projesi için ihale gerçekleştirdi. Akvaryum projesi için düzenlenen ön yeterlilik oturumuna 3 firma teklif verdi. Kocaeli Akvaryum Projesi için düzenlenen ön yeterlilik ihalesine şu firmalar katıldı: Dentaş Uluslararası İNŞ. A.Ş., Yaşar Konut İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş., ADEC Akvaryum SAN. İNŞ. İTHALAT İHR. A.Ş.+ Okyanus Akvaryum İNŞ. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ.

PROJENİN KONSEPTİ

Proje alanında; Yaklaşık 3800 m2 oturum alanına sahip, farklı tip ve büyüklükte en az 35 adet akvaryum, farklı tip ve büyüklükte en az 25 adet teraryum ve mağara bölümü dahil 20 metre uzunluğunda tünel akvaryum olacak. Kocaeli Akvaryum projesi içerisinde hediyelik eşya, gişe, kafe, idari bölümler, yağmur ormanları, keşif dünyası, dünya denizleri, köpek balığı laboratuvarı, batık gemi, denizaltı, dokun keşfet vb. mekanlar yer alacak.

01 Haz 2022 - 09:42 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.195.815 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Alışveriş festivalinde KO-MEK Sepeti’ne büyük ilgi   mask
Alışveriş festivalinde KO-MEK Sepeti’ne büyük ilgi  
Cemevlerinden Başkan Büyükakın’a teşekkür ziyareti mask
Cemevlerinden Başkan Büyükakın’a teşekkür ziyareti
Kartepeli öğrencilere sınav motivasyonu mask
Kartepeli öğrencilere sınav motivasyonu
İzmit Belediyesi, hacca gidecek vatandaşları hediyelerle uğurladı  mask
İzmit Belediyesi, hacca gidecek vatandaşları hediyelerle uğurladı 
Bilin Pasajı esnafı: Ağaç çürümeye yüz tutmuştu mask
Bilin Pasajı esnafı: Ağaç çürümeye yüz tutmuştu
Alikahya’ya bahar geldi mask
Alikahya’ya bahar geldi
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL