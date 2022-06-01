Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; önümüzdeki hafta başına kadar bölgemiz (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) genelinde etkisini sürdüreceği, günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul’da 28-31, Edirne’de 32-35, Kırklareli’de 31-34, Tekirdağ’da 26-28, Sakarya’da 29-32, Kocaeli’de 29-30, Yalova’da 26-28 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."