AYARGEM, yeni yerinde araştırmacıları bekliyor

Kocaeli Üniversitesi Alternatif Yakıtlar Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYARGEM), Umuttepe’ye taşındı. Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü de merkezi ziyaret ederek, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Arif Özkan ile Doç. Dr. Ali Türkcan eşlik etti. AYARGEM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Necati Özsezen ve Dr. Murat Efgan Kibar’dan süreç ve merkezin durumu ile ilgili bilgi alan Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü; akademisyenleri, araştırmacıları ve proje yapacak öğrencileri merkeze davet etti.

AYARGEM nedir?

Alternatif Yakıtlar Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (AYARGEM) Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir araştırma merkezidir. Merkez, 25 Eylül 2012 tarih ve 28422 sayılı resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikteki mevzuatı hükümlerine uygun olarak “AYARGEM” ismi ile faaliyetlerine başlamıştır.

Bugüne kadar Kocaeli ili Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Teknoparkında faaliyetlerini yürüten merkez, Mayıs 2022 itibari ile Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi binasına taşınarak, faaliyetlerini Umuttepe Yerleşkesinde yürütmeye başlamıştır. Merkezin Umuttepe’ye taşınmasında temel amaç, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora aşamasındaki öğrencilerin yaptığı deneysel çalışmalara araştırma imkanı sunmaktadır. Merkez, Meslek Yüksek Okulları bünyesinde yapılacak mesleki eğitim ve akademik çalışmalara destek vermek istemektedir. Bunun yanında merkez, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların talep ettikleri analizleri, karşılaştıkları bilimsel sorunları çözmeye yönelik hizmetlerine devam etmektedir.

Merkez bünyesinde, sıvı alternatif ve petrol türevi yakıtların fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirleyebilecek, ASTM, DIN vb yakıt standartlarına uygun ölçüm yapabilen birçok ekipman ve cihaz bulunmaktadır. Bugüne kadar AYARGEM bünyesinde yürütülen projelerde çeşitli alternatif yakıtların (biyodizel, biyogaz, hidrojen, alkol yakıtlar vb) üretimi için proses tasarım ve geliştirilme çalışmaları yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte de özellikle doktora seviyesindeki çalışmalarda çeşitli tipteki alternatif yakıtlar için proses geliştirme, sürdürülebilirlik, standartta uygun ürün elde etmeye yönelik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Merkez, disiplinler arası eş güdüm ve iş birliği sağlayıp Alternatif Yakıtların Araştırılması ve Geliştirmesi üzerine altyapısını genişletmeyi hedeflemektedir. Böylece merkez, ülkemizin alternatif yakıtlar üzerine öngörülen kalkınma planlarına çözümler getirebilecek çalışmalarda bulunabilmesi amaçlanmaktadır.