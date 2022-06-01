Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Kapsam Dışında Kalan Durumlar

Sağlık sorunlarının ne zaman ve ne şekilde doğabileceği bilinmiyor. Olası sağlık sorunlarında, özel hastanelerde tedavi olmak ve bu sürecin maliyetini olabildiğince düşük hale getirmek için, özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası tercih ediliyor. Bununla birlikte, özel sağlık sigortasında bazı hastalıklar ve bazı durumlar, sigorta kapsamı dışında. Sigorta poliçelerinde belirtilen bu durumlarla ilgili olarak, Ethica Sigorta Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Akyol, kapsam dışı hastalıklara dair önemli bilgiler paylaştı.

Özel sağlık sigortasının kapsamı nedir?

Ethica Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Akyol, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

Çok talep gören bir sigorta modeli olan özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası, olası tüm kazalarda ve hastalıklarda, belli özel hastanelerde tedavi olma şansı sunan bir güvence. Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortasında, tedavilerin ve sigortanın karşılama bedelinin kapsamı poliçede belirleniyor. Ayakta tedavi, yatarak tedavi ve muayenelerin yanı sıra, sağlık sigortası kapsamında ilaç, fizik tedavi gibi süreçler karşılanmaktadır. Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortasının poliçesindeki kapsama göre bu başlıklar altında sigorta şirketleri, hastanelerin tutarlarını karşılamaktadır. Bununla birlikte, sağlık sigortasında belli durumlarda, belli hastalıklar kapsam dışındadır. Özel sağlık sigortası yaptırmayı düşünen herkes bu konularla ilgili bilgi sahibi olmalıdır.

Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının karşılamadığı hastalıklar ve durumlar

Sağlık sigortasının kapsamında yer alan işlemler, zorunlu operasyonlardır. Yani estetik operasyon gibi bir zorunluluk içermeyen durumlar sağlık sigortaları tarafından karşılanmamaktadır. Tabii ki buna ek olarak, poliçe tarihinden önce başlayan hastalık süreçleri, buna ek olarak anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında yapılan işlemler de poliçe kapsamında yer almaz. Sağlık sigortası yaptırmayı düşünenlerin önemli bir kısmı, sigortanın hangi süreçleri karşılamadığını merak ediyor. Bu liste biraz uzun olsa da, poliçeden önce başlamış olan hastalıklar, diş tedavileri, doğuştan gelen hastalıklar, SGK’nın karşılamadığı hastalıklar, zayıflama gibi amaçlarla yaptırılan mide kelepçesi ameliyatları gibi durumlar, özel sağlık sigortalarının kapsamında değildir. Buna ek olarak poliçe tarihinden itibaren belli süre boyunca, belli hastalıklar kapsam dışı olabilir. Bu süre 3 ay olabildiği gibi farklı da olabilir. Tamamlayıcı ve özel sağlık sigortası yaptırırken poliçenin kapsamı konusunda sigorta şirketi ile tüm detaylar görüşülmelidir.

Sağlık problemlerinin ne zaman yaşanabileceği belli olmuyor. Bu nedenle sağlık sigortası yaptırmak hem bireysel olarak hem de aile için önemli bir zorunluluk. Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları 2022’de çok araştırılan bir konu. Tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi almak isteyenler, sigorta şirketine başvuru yapabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası sorgulama işlemi ile öğrenilebilecek sigortada, herkesin farklı bir tıbbi öyküsü olması nedeniyle poliçe kapsamı ve fiyatı değişebilir. Bu nedenle net bir fiyat aralığından söz etmek mümkün değil.