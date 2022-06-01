01 Haz 2022 - 10:00- Gündem G: 01 Haz 2022 - 10:02

Kartepeli öğrencilere sınav motivasyonu

Kartepe Belediyesi LGS sınavları öncesinde, Kartepeli gençlere yönelik motivasyon eğitimi düzenledi.  

Kartepeli öğrencilere sınav motivasyonu mask
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5 Haziran’da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde Kartepe Belediyesi Kartepe’de okuyan ve sınava girecek olan 417 öğrenciye motivasyon eğitimi planlandı.   

 

13 OKULDAN 417 ÖĞRENCİ KATILDI

Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park ve Ataşehir Mahallesi Mesire alanında düzenlenen etkinliğe Rabak, Hacı Halim Karslı, Kubilay, Eşme, Ali Güneri, Hasanpaşa, Suadiye Barbaros, Suadiye, Arslanbey, Balaban, Karatepe, Rahmiye ve Kartepe Pakmaya Muzeffer İncekara Ortaokulu’ndan 417 öğrenci katıldı.

 

SINAVLAR AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin “Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı” eşliğinde LGS sınavlarına girecek 8.sınıf öğrenci ve öğretmenler katılımıyla gerçekleşen programa çocukların kendilerine olan inanç ve motivasyonunu artırmak, sınav stresiyle başa çıkma yöntemleri Öğretim Görevlisi Kudret Armağan’ın anlatımıyla aktarıldı.  

 

HAYALLERİNİ UÇAK YAPTILAR

Motivasyon eğitimine katılan öğrencilere hem eğitici hem dondurma ikramı yapılarak; ahşap tetris ve çocuk dergisi hediye edildi. Eğlenceli zaman geçiren öğrenciler, motivasyon eğitiminde günlük yaşamlarına da olumlu etkisi olacak stres ve kaygı yönetimi eğitimiyle hayatlarında karşılaşacakları olumsuz durumlarla başa çıkabilme yöntemlerini öğrenciler. Yapılan etkinliklerde öğrenciler stres ve kaygılarını balona hapsedip, hayallerini uçak yapıp gökyüzüne fırlattılar.

01 Haz 2022 - 10:00 - Gündem

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