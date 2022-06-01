Kartepeli öğrencilere sınav motivasyonu

5 Haziran’da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde Kartepe Belediyesi Kartepe’de okuyan ve sınava girecek olan 417 öğrenciye motivasyon eğitimi planlandı.
13 OKULDAN 417 ÖĞRENCİ KATILDI
Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park ve Ataşehir Mahallesi Mesire alanında düzenlenen etkinliğe Rabak, Hacı Halim Karslı, Kubilay, Eşme, Ali Güneri, Hasanpaşa, Suadiye Barbaros, Suadiye, Arslanbey, Balaban, Karatepe, Rahmiye ve Kartepe Pakmaya Muzeffer İncekara Ortaokulu’ndan 417 öğrenci katıldı.
SINAVLAR AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin “Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı” eşliğinde LGS sınavlarına girecek 8.sınıf öğrenci ve öğretmenler katılımıyla gerçekleşen programa çocukların kendilerine olan inanç ve motivasyonunu artırmak, sınav stresiyle başa çıkma yöntemleri Öğretim Görevlisi Kudret Armağan’ın anlatımıyla aktarıldı.
HAYALLERİNİ UÇAK YAPTILAR
Motivasyon eğitimine katılan öğrencilere hem eğitici hem dondurma ikramı yapılarak; ahşap tetris ve çocuk dergisi hediye edildi. Eğlenceli zaman geçiren öğrenciler, motivasyon eğitiminde günlük yaşamlarına da olumlu etkisi olacak stres ve kaygı yönetimi eğitimiyle hayatlarında karşılaşacakları olumsuz durumlarla başa çıkabilme yöntemlerini öğrenciler. Yapılan etkinliklerde öğrenciler stres ve kaygılarını balona hapsedip, hayallerini uçak yapıp gökyüzüne fırlattılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.