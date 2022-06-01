01 Haz 2022 - 10:01- Gündem G: 01 Haz 2022 - 10:02

Cemevlerinden Başkan Büyükakın’a teşekkür ziyareti

Büyükşehir’in düzenlediği gezi sonrası Cemevleri başkanları ve köy muhtarları, Başkan Büyükakın’a konuk oldu

Cemevlerinden Başkan Büyükakın’a teşekkür ziyareti mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezisine Derince, Körfez, Gebze, Çayırova, Darıca belediyeleri de destek verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül’ün de eşlik ettiği 130 kişi tarihi ve kültürel gezide Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum şehirlerini gezdi. Gezi sonrası köy muhtarları ve Cemevleri başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a  teşekkür ziyaretinde bulundu.

TEŞEKKÜR İÇİN GELDİLER

Gezi sonrası Başkan Büyükakın’a gerçekleştirilen teşekkür ziyaretine Balören Köyü Muhtarı Ahmet Demir, Mecidiye Köy Muhtarı Fahrettin Korkutan, Bayraktar Köyü Muhtarı Ali Cevat Tomardur, İzmit Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu, İzmit Gültepe Cemevi Dedesi Hilmi Yıldız, Derince Çınarlı Cemevi Başkanı İrfan Yoloğlu ,Derince İmam Hüseyin Cemevi Başkanı Gürsel Önder, Derince Yenikent Cem Vakfı Cemevi Başkanı Aynur Güneşli, Körfez Cemevi Başkanı Ziya Karadağ, Darıca Cemevi Başkanı Veysel Dal, Çayırova Cemevi Başkanı Halil İbrahim Araz, Gebze Yavuz Selim Cemevi Başkanı Teslim Yıldız, Gebze Mudurlu Cemevi Başkanı Dursunali Akbaş katıldı.

 
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01 Haz 2022 - 10:01 - Gündem

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