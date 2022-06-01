Cemevlerinden Başkan Büyükakın’a teşekkür ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezisine Derince, Körfez, Gebze, Çayırova, Darıca belediyeleri de destek verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül’ün de eşlik ettiği 130 kişi tarihi ve kültürel gezide Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum şehirlerini gezdi. Gezi sonrası köy muhtarları ve Cemevleri başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
TEŞEKKÜR İÇİN GELDİLER
Gezi sonrası Başkan Büyükakın’a gerçekleştirilen teşekkür ziyaretine Balören Köyü Muhtarı Ahmet Demir, Mecidiye Köy Muhtarı Fahrettin Korkutan, Bayraktar Köyü Muhtarı Ali Cevat Tomardur, İzmit Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu, İzmit Gültepe Cemevi Dedesi Hilmi Yıldız, Derince Çınarlı Cemevi Başkanı İrfan Yoloğlu ,Derince İmam Hüseyin Cemevi Başkanı Gürsel Önder, Derince Yenikent Cem Vakfı Cemevi Başkanı Aynur Güneşli, Körfez Cemevi Başkanı Ziya Karadağ, Darıca Cemevi Başkanı Veysel Dal, Çayırova Cemevi Başkanı Halil İbrahim Araz, Gebze Yavuz Selim Cemevi Başkanı Teslim Yıldız, Gebze Mudurlu Cemevi Başkanı Dursunali Akbaş katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.