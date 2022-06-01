Duygu sömürüsüne Zabıta’dan geçit yok

Gerçekleştirdiği çalışmalar ile vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik yapanlara göz açtırmıyor.

HAKLARINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat görev yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dilencilik yaparak vatandaşların duygularını sömüren kişilere göz açtırmıyor. Bu kapsamda İhtisas Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı başta olmak üzere ana arter, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik yapan 9 kişi tespit edildi. Ekipler tarafından vatandaşların duygularını sömüren 9 kişi hakkında yasal işlem başlatılarak cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri bu kapsamda denetimlerini sürdürecek.