01 Haz 2022 - 10:25- Asayiş G: 01 Haz 2022 - 10:28

14 yaşındaki kıza cinsel taciz uyguladığı iddia edilen marketçi beraat etti

Kocaeli'de 14 yaşındaki kıza cinsel taciz uyguladığı iddia edilen sanık savunmasında, "B.B. benimle tanışmak istediğini söyledi. Evli ve 30 yaşında olduğumu söylediğimde bana, 'Oha aramızda 9 yaş fark var' dedi. Onun 14 yaşında olduğunu bilmiyordum, 21 yaşında olduğunu sanıyordum" dedi.
14 yaşındaki kıza cinsel taciz uyguladığı iddia edilen marketçi beraat etti mask

Olay, Gölcük'te bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, 31 yaşındaki marketçi O.T., 14 yaşındaki B.B. isimli kıza cinsel tacizde bulundu. Olayın ortaya çıkmasıyla B.B.'nin ailesi şahıstan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri O.T.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kısa bir süre cezaevinde kalan şüpheli serbest bırakıldı.

"21 yaşında olduğunu sanıyordum"

"Cinsel istismar" suçundan yargılanan O.T.'nin, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlandı. Duruşmaya B.B.'nin ailesi ve tutuksuz sanık katılırken, B.B. ise AGO’dan (Adli Görüşme Odaları) bağlandı. Savunması için söz hakkı verilen O.T., "B.B.’yi marketime gelmesi sebebiyle tanırım ancak kendisini bana farklı bir isimle tanıtmıştı. Kendisiyle duygusal bir ilişkim olmadı. Ben olaydan tarihinde market işletiyordum. B.B. benimle ilgili sorular sordu ve benimle tanışmak istediğini söyledi. Evli ve 30 yaşında olduğumu söylediğimde bana 'Oha aramızda 9 yaş fark var' dedi. Daha sonra bana ilk görüşünde bileklik hediye etti. Umutlanmasın diye bilekliği almadım ama masaya bıraktı. Birkaç gün sonra tekrar markete geldi ve sosyal medya hesabımı aradığını ve bulamadığını söyledi. Aramızda bir yakınlaşma oldu. Teyzesi gelince olaylar emniyete intikal etti. Onun 14 yaşında olduğunu bilmiyordum, 21 yaşında olduğunu sanıyordum" dedi.

"Çocuklarım ahlaklı bir şekilde yetişsin diye Türkiye'ye döndüm"

Şikayetinden vazgeçen anne S.B., "Şikayetimi geri çekiyorum ancak sanık bu dünyada gün yüzü görmesin. Ben 15 sene yurt dışında yaşadım, çocuklarım ahlaklı bir şekilde yetişsin diye Türkiye'ye döndüm. Ben bu olay yaşansın diye gelmedim. 14 yaşındaki bir çocuğun nasıl 21 yaşında olduğunu söyler. Benim kızım topuklu ayakkabıyla mı, abiyeyle mi marketine gitti? Dış görünüş itibariyle birinin kaç yaşında olduğu anlaşılabilir" diye konuştu. Sanığın özel bölgelerine dokunduğunu söyleyen B.B. ise sanıktan şikayetçi oldu.

Beraat etti

Mahkeme heyeti, sanığın mağdurun yaşı konusunda hataya düştüğü, onu daha büyük yaşta gördüğü anlaşıldığından beraatine karar verdi.

# bir, polis

01 Haz 2022 - 10:25 - Asayiş

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