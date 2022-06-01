Resmen cenaze evinde düğün!

Kocaelispor’da11 yıl sonra 1. Lig’den akıl almaz hatalar silsileleri sonrasında aynı sezon 2. Lig’e düştü, camia büyük bir hayal kırıklığı ve kızgınlık yaşadı. Alt lige düşmenin travması şehirde devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu dalga geçer gibi İstanbulspor ile Bandırmaspor arasındaki 1. Lig Play-Off finalini Kocaeli Stadı’na verdi. Karşılaşma bu akşam (Perşembe) saat 20.00’de başlayacak ve iki takımdan birisi düşen takımın şehrinde, Kocaeli’de kupa kaldıracak.