01 Haz 2022 - 10:35- Siyaset G: 01 Haz 2022 - 10:38

Serap Çakır başkanlığa geri döndü

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevinden istifa eden Serap Çakır, görevine geri döndü
Serap Çakır başkanlığa geri döndü mask

Gelecek Partisi  Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partideki görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Çakır yaptığı açıklama ile göreve devam edeceğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "26.05. 2021 Perşembe günü kişisel sosyal medya hesabım üzerinden yaptığım paylaşımda Kocaeli İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi duyurmuştum. Öncelikle, aldığım kararın, anlık verilmiş duygusal bir karar olmadığının altını çizmek isterim. Mesajımda belirttiğim üzere; vermiş olduğum bu karar partimizden ayrılmayı ya da pasif bir konuma geçmeyi içermiyor, tamamen partimize zarar vermemek, parti içi dengeleri bozmamak ve bu görevi daha iyi yapacağını ya da yaptıracağını düşünenlerin önünü açmak için alınmış bir karardı. Aradan geçen yaklaşık beş günlük süre zarfında, il teşkilatımızın, ilçe başkanlarımızın, ilçe teşkilatlarımızın ve gönüllülerimizin samimi teveccühünü görmek beni çok mutlu etti.

DAVUTOĞLU'NUN TAVRI BENİ YENİDEN MOTİVE ETTİ

Tüm bu gelişmeler sonrası, bugün Genel Merkezimizde gerçekleştirilen İl Başkanları toplantısında Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun desteği ve ilgisi, görevime devam etmem yönünde ortaya koyduğu net tavır, beni yeniden heyecanlandıran ve motive eden başlıca unsur oldu. Bu kararımı duyurduğum andan itibaren, benimle üzüntüsünü paylaşarak desteğini ifade eden güzel Kocaelimizin güzel insanlarına, kentimizin basınına, sivil toplum kuruluşlarına ve il teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum.

KOCAELİ'DE GELECEK VAR

Seçimlere yaklaşık bir yıl gibi az bir zaman kaldığı bu kritik dönemeçte, bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmaların çok daha fazlasını yapacak, teşkilatımızı güçlendirecek, şehrimizi sokak sokak gezecek, her bir kalbe dokunarak partimizin kalelerinden olan Kocaeli’yi çok daha yukarı taşıyacağız. Başta Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere; görevime dönüş sürecindeki katkılarından dolayı Teşkilat Başkanımız Sayın Selim Temurci’ye, Bölge Koordinatörümüz Sayın Cuma İçten’e ve İl Koordinatörümüz Sayın Mustafa Zafer’e, Genel Başkan Yardımcılarımıza ve İl Başkanı arkadaşlarıma hassaten teşekkürlerimi sunuyorum. Kocaeli’de Gelecek Var!"

01 Haz 2022 - 10:35 - Siyaset

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