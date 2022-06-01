Midye avcıları polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince su ve su ürünlerinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Körfez Yarımca mevkiinde bulunan iskele civarında yasak midye avcılığı yapan şahısların olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis botu ile bölgeye gelen ekipler, yasak alanda yasak midye avcılığı yapan R.K. ve M.H. isimli 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere 1380 su ürünleri kanununa muhalefetten idari işlem uygulandı.