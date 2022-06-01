Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince su ve su ürünlerinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Körfez Yarımca mevkiinde bulunan iskele civarında yasak midye avcılığı yapan şahısların olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis botu ile bölgeye gelen ekipler, yasak alanda yasak midye avcılığı yapan R.K. ve M.H. isimli 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere 1380 su ürünleri kanununa muhalefetten idari işlem uygulandı.
01 Haz 2022 - 11:35- Asayiş Güncelleme: 01 Haz 2022 - 11:36
Midye avcıları polise yakalandı
Körfez Yarımca’da yasak alanda yasak midye avcılığı yapan 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.