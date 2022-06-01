01 Haz 2022 - 11:35- Asayiş G: 01 Haz 2022 - 11:36

Midye avcıları polise yakalandı

 Körfez Yarımca’da yasak alanda yasak midye avcılığı yapan 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Midye avcıları polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince su ve su ürünlerinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Körfez Yarımca mevkiinde bulunan iskele civarında yasak midye avcılığı yapan şahısların olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis botu ile bölgeye gelen ekipler, yasak alanda yasak midye avcılığı yapan R.K. ve M.H. isimli 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere 1380 su ürünleri kanununa muhalefetten idari işlem uygulandı. 
# ile, polis

01 Haz 2022 - 11:35 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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