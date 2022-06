Başkan Kocaman, şampiyon Kartepe Masterler’i ağırladı

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Antalya’da bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası Türkiye Masterler Şampiyonası’nda şampiyon olan Kartepe Masterler takımını misafir etti. Kocaman tüm takımı tebrik ederken Kartepe’nin adını ulusal bazda duyurdukları için de kafileye teşekkür etti.

10’U YABANCI TOPLAM 40 TAKIM

İlimizin başarılı spor adamlarından Mehmet Hakan Onkur’un yönetim kurulu başkanı olduğu Fanatic Tour tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Türkiye Masterler şampiyonasında büyük bir başarıya imza atan ve finalde Büyükçekmece Masterler’i İshak Topçu ile İbrahim Yılmaz’ın golleri ile 2-0 mağlup eden Kartepe Masterler 10’u yabancı olmak üzere toplam 40 takımın yer aldığı dev organizasyonu şampiyon tamamladı.

PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

Bu önemli başarıyı ödüllendirmek isteyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Antik Köfte Sosyal Tesisleri’nde verdiği yemekte takımı ağırladı. Buluşmada başkan yardımcıları Orhan Akyüz ve Mehmet Filiz, Ak Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kartepe Belediyesi Spor İşleri Müdürü Hacı Ağdaş, Kartepe Masterler yöneticileri, teknik ekibi ve futbolcuları yer aldı.

SPORUN YAŞI YOK

Burada takım yetkililerinden organizasyon ve takım hakkında detaylı bilgiler alan Başkan Kocaman şu şekilde konuştu: Spor her yaşta önemlidir ve hayatın her alanında olmalıdır. Başarı, derece, madalya, kupa kuşkusuz önemlidir ancak spor yapmanın kıymeti benim daha yukarıdadır. Özellikle çocuklarla ilgili düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Her çocuğun mutlaka hareketli olması, bir spor branşı ile ilgilenmesi, sanatsal becerilerinin ortaya çıkması için çaba sarf etmeli, sosyal hayata en doğru şekilde entegre etmeliyiz.

GENCECİK DELİKANLILARSINIZ

Bazı spor branşları çok acımasız ve işin rant kısmı gelişim kısmının önüne geçiyor. Böyle olunca sağlıklı birey ya da sporcu yetiştirirken zaman kaybediyorsunuz. Dediğim gibi spor her yaşta hayatımızda olmalıdır. Kartepe Masterler takımına şöyle bakıyorum, veteran değil, tam tersi her biri gencecik delikanlı. Evet, bizim bir katkımız olmuş olabilir ancak bunun imece bir şekilde gerçekleştiğini de biliyoruz. Demek ki burada gönülden, işini bilerek ve severek yapan insanlardan kurulu bir organizasyon var.

DOĞRU BİR POLİTİKA

Kartepe’mizin adını ulusal manada en iyi şekilde temsil ettiniz ve kupayı aldınız. Ancak şampiyonluk kadar değerli olan bıraktığınız iz oldu. Hakkınız yazılanlar, yapılan haberler doğru bir politika ile çalıştığınızın bir göstergesi. Bundan sonraki süreçte de Kartepe Belediyesi olarak burada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Umarım ben de bir sonraki maçınızda sizlerin yanında Antalya’da olurum.

ENLERE AYRICA KUTLAMA

Gün sonunda, turnuvanın en iyi futbolcusu Bilal Turgut ile en centilmen futbolcusu Hacı Ağdaş, Başkan Mustafa Kocaman, Başkan Yardımcıları Orhan Akyüz ve Sadık Yılmaz ile Ak Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz tarafından ayrıca tebrik edildi, toplu halde verilen aile fotoğrafı ile güzel organizasyon sona erdi.