Baba santrforlara ilgimiz var

Kocaelispor’da iç ve dış transfer çalışmaları önümüzdeki günlerde hız kazanacak. Teknik Direktör Fırat Gül yarın İzmit’e gelecek, Başkan Engin Koyun ve transfer komitesi ile toplantı yapacak. Fırat Gül’ün raporu doğrultusunda çalışmalara başlanacak ve transfer komitesi de dış transferde havuzdaki futbolcularla temaslara başlayacak.

TEMASLAR VAR

Yeşil siyahlılar özellikle ofans hattında nokta isimleri kadroya katmak istiyor. Geride bıraktığımız sezon boyunca final sorunu yaşayan yeşil siyahlıların 2. Lig’in bilinen 3 santrforu Sinan Kurumuş, Taha Balcı ve Tayyip Kanarya’ya ilgisi bulunuyor. Bu isimlerden 1’i ya da 2’si ile görüşüldüğü ve durumlarının sorulduğu da gelen haberler arasında.