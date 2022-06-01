01 Haz 2022 - 11:39- Spor G: 01 Haz 2022 - 11:40

Baba santrforlara ilgimiz var
Baba santrforlara ilgimiz var mask
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Kocaelispor’da iç ve dış transfer çalışmaları önümüzdeki günlerde hız kazanacak. Teknik Direktör Fırat Gül yarın İzmit’e gelecek, Başkan Engin Koyun ve transfer komitesi ile toplantı yapacak. Fırat Gül’ün raporu doğrultusunda çalışmalara başlanacak ve transfer komitesi de dış transferde havuzdaki futbolcularla temaslara başlayacak.

TEMASLAR VAR

Yeşil siyahlılar özellikle ofans hattında nokta isimleri kadroya katmak istiyor. Geride bıraktığımız sezon boyunca final sorunu yaşayan yeşil siyahlıların 2. Lig’in bilinen 3 santrforu Sinan Kurumuş, Taha Balcı ve Tayyip Kanarya’ya ilgisi bulunuyor. Bu isimlerden 1’i ya da 2’si ile görüşüldüğü ve durumlarının sorulduğu da gelen haberler arasında.

01 Haz 2022 - 11:39 - Spor

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Baba santrforlara ilgimiz var mask
Baba santrforlara ilgimiz var
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