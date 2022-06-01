01 Haz 2022 - 12:21- Gündem G: 01 Haz 2022 - 12:22

Derince’de çocuklar yüzme öğreniyor

Derince Belediyesi’nin ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak düzenlediği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi ile birlikte 2 bin 538 öğrenci havuzla buluşuyor.
Derince’de çocuklar yüzme öğreniyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Derince Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürdürdüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde ilçe genelindeki ilkokulların birinci sınıflarında eğitim gören 2 bin 538 öğrenci havuzla buluşuyor. Öğrencilerin ulaşım ihtiyaçlarının ve bonelerinin Derince Belediyesi tarafından karşılandığı eğitimler çerçevesinde dersler Işıl Bozca Spor Merkezi ve Kocaeli Yüzme Kulübü’nün uzman antrenörleri tarafından veriliyor.

Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunu ziyaret ederek, antrenörler ve öğrencilerle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla onların daima yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

01 Haz 2022 - 12:21 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.195.815 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince’de çocuklar yüzme öğreniyor mask
Derince’de çocuklar yüzme öğreniyor
Başkan Söğüt’ten Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet mask
Başkan Söğüt’ten Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet
Çayırova’da sergi etkinliği düzenlenecek mask
Çayırova’da sergi etkinliği düzenlenecek
Bakan Soylu tarih verdi: Otoyollardaki hız limitleri artıyor mask
Bakan Soylu tarih verdi: Otoyollardaki hız limitleri artıyor
Kartepe Kent Meydanı’nda çınar ağaçları yeşerecek mask
Kartepe Kent Meydanı’nda çınar ağaçları yeşerecek
KOÜ Tıp Fakültesi girişi asfaltlandı   mask
KOÜ Tıp Fakültesi girişi asfaltlandı  
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL