Başkan Söğüt’ten Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi’nin de üyesi olduğu Yağlı Güreş Birliği’nin mayıs ayı meclis toplantısı için Balıkesir’e gitti. Başkan Söğüt ile birlikte Yağlı Güreş Birliği meclis üyesi olan Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Selattin Kabadayıoğlu ve Şahin Ergün de toplantıya katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın başkanlığındaki toplantıda konuşan Söğüt, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik başkanımız bizleri güzel bir şekilde ağırladı. Ata sporumuzun her geçen gün güçlenmesi ve bu kültürün geleceğe de taşınması için çaba sarf eden birlik başkanımıza, Kırkpınar ağamıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu eden, geleneksel güreş federasyonunun kurulması. Bu yağlı güreşlerin daha kurumsal zemine oturtulacağını anlamına geliyor. Memnuniyet duyuyorum. Seçilen encümen üyelerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Başan Söğüt, 12 Haziran’da Taşköprü Er Meydanı’nda düzenlenecek güreşlere meclis üyelerini davet etti.