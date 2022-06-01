Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci ayağı olan 46.Yeşil Bursa Rallisi nefes kesti. 2022 sezonunun ilk asfalt rallisinde ekipler iki gün boyunca 465 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta mücadele etti. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan otomobil sporlarının duayen isimlerinden Oğuz Gürsel anısına koşulan TOSFED Ralli Kupası’nda ise Castrol Ford Team Türkiye takımından İzmitli pilotlar Hakan Gürel - Çağatay Kolaylı genel klasman birinciliğinin sahibi olurken, aynı zamanda Kategori 2’de zafere ulaşan ekip oldu. Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, 24-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Eskişehir Rallisi ile devam edecek.
01 Haz 2022 - 13:16- Spor Güncelleme: 01 Haz 2022 - 13:17
Gürel ve Kolaylı Bursa’da asfalt eritti!
Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci ayağı olan 46.Yeşil Bursa Rallisi nefes kesti. 2022 sezonunun ilk asfalt rallisinde ekipler iki gün...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.