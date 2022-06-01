MHP MDK eski yedek üyesi Selim Çakır, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile arası açık olduğu bilinen Selim Çakır yaptığı paylaşımında kutsanmış adamlar ifadelerini kullandı. Çakır tepkisini, “Kavgada yoklar... Mücadelede yoklar... Paylaşımda yoklar... Çilede yoklar... Sıkıntıda yoklar... Dertte yoklar.. Ama MHP'de bir sıfat taşımak oldu mu hep varlar... Kutsanmış adamlar adeta.. Kimseyle kötü değiller, o yüzden düşmanları da yok...”şeklinde dillendirdi.
01 Haz 2022 - 13:17- Siyaset Güncelleme: 01 Haz 2022 - 13:18
MHP’li Çakır’dan gerginlik kokan paylaşım
MHP MDK eski yedek üyesi Selim Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, isim vermeden partisinin üst düzey yönetimindeki bazı isimleri eleştirdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.