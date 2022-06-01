01 Haz 2022 - 13:17- Siyaset G: 01 Haz 2022 - 13:18

MHP’li Çakır’dan gerginlik kokan paylaşım

MHP MDK eski yedek üyesi Selim Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, isim vermeden partisinin üst düzey yönetimindeki bazı isimleri eleştirdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
MHP’li Çakır’dan gerginlik kokan paylaşım mask

MHP MDK eski yedek üyesi Selim Çakır, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile arası açık olduğu bilinen Selim Çakır yaptığı paylaşımında kutsanmış adamlar ifadelerini kullandı. Çakır tepkisini, “Kavgada yoklar... Mücadelede yoklar... Paylaşımda yoklar... Çilede yoklar... Sıkıntıda yoklar... Dertte yoklar.. Ama MHP'de bir sıfat taşımak oldu mu hep varlar... Kutsanmış adamlar adeta.. Kimseyle kötü değiller, o yüzden düşmanları da yok...”şeklinde dillendirdi.
# ile, bir

01 Haz 2022 - 13:17 - Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

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