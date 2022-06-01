01 Haz 2022 - 13:18- Spor G: 01 Haz 2022 - 13:19

Kirli oyunlar

Kocaelispor’da yeni sezon öncesi kadro oluşturma hareketliliği başladı. Ancak kulübe yakın bazı menajerlerin de el altından iş yürüttükleri belirlend...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor’da yeni sezon öncesi kadro oluşturma hareketliliği başladı. Ancak kulübe yakın bazı menajerlerin de el altından iş yürüttükleri belirlendi. Kocaelispor’un ilgi duyduğu bir futbolcuya kulübe yakın menajerin ulaştığı “Kocaelispor’a transferleri biz yapıyoruz, başka da menajer sokmuyoruz” dediği öğrenildi. Bu futbolcunun ise “Benim menajerim var, bir sıkıntı yaşamıyorum” dediği, kulübe yakın menajerlerin “Ona bir miktar para veririz, aradan çıkar” karşılığını verdiği kaydedildi. İsmi geçen futbolcu ise “Ben bu toplara girmiyorum” diyerek konuşmayı sonlandırdığı belirtildi.

01 Haz 2022 - 13:18 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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