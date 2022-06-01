Kocaelispor’da yeni sezon öncesi kadro oluşturma hareketliliği başladı. Ancak kulübe yakın bazı menajerlerin de el altından iş yürüttükleri belirlendi. Kocaelispor’un ilgi duyduğu bir futbolcuya kulübe yakın menajerin ulaştığı “Kocaelispor’a transferleri biz yapıyoruz, başka da menajer sokmuyoruz” dediği öğrenildi. Bu futbolcunun ise “Benim menajerim var, bir sıkıntı yaşamıyorum” dediği, kulübe yakın menajerlerin “Ona bir miktar para veririz, aradan çıkar” karşılığını verdiği kaydedildi. İsmi geçen futbolcu ise “Ben bu toplara girmiyorum” diyerek konuşmayı sonlandırdığı belirtildi.
01 Haz 2022 - 13:18- Spor Güncelleme: 01 Haz 2022 - 13:19
Kirli oyunlar
Kocaelispor’da yeni sezon öncesi kadro oluşturma hareketliliği başladı. Ancak kulübe yakın bazı menajerlerin de el altından iş yürüttükleri belirlend...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.