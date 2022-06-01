Ford’un ikonik modeli ilk kez hibrit versiyonuyla Türkiye’de

Ford’un ikonik modeli Focus, yepyeni çarpıcı tasarımıyla segmentindeki liderliğini daha da güçlendirmek üzere Türkiye’ye geliyor. Ergonomik tasarımı, şık ve geniş iç mekanının yanı sıra fonksiyonel özellikleri ve teknolojileri ile Yeni Focus yüksek konforlu sürüş deneyimi vaadini üst seviyeye taşıyor. Ford’un, benzinli ve dizel seçeneklerle birlikte ilk kez hibrit versiyonuyla müşterilerine sunduğu Yeni Focus, akıllı ve sürdürülebilir şehirlerin aracı olma vaadini sürdürüyor.

24 yıl önce pazara sunulduğunda “Yılın Otomobili” seçilen ve o günden bu yana imza attığı ilklerle segmentinde yeniliklerin öncüsü olan Ford Focus, 2018 yılında yollara çıkan 4. nesli ile seviye 2 otonom sürüş deneyimini sunan ilk model olmuştu. Makyajlanan Yeni Ford Focus ise çarpıcı yeni dış tasarımı, teknolojileri, konfor ve fonksiyonelliği ile öne çıkarken, ilk kez hibrit opsiyonuyla haziran ayında yollarda yerini almaya hazır.

Akıllı ve sürdürülebilir geleceğe giden yol

Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana önemli satış başarılarına imza atan Focus’un, “insan odaklı” tasarım felsefesi ile segmentinde fark yarattığını ifade eden Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk, “Ford Focus, ilk üretildiği 1998 yılından beri sektöründe öncü bir rol üstlenerek ilklere imza attı. Bu sayede de bugüne kadar iki kez tüm dünyada en çok satan otomobil unvanını kazandı. En son 2018 yılında müşterilerimizin geri bildirimlerinden ve ihtiyaçlarından yola çıkılarak gerçekleştirilen kapsamlı değişimlerin sonucu olan 4. nesil Ford Focus, geleceğin akıllı dünyasına geçişin anahtarı oldu. Aradan geçen sürede Focus’un DNA’sı haline gelen sürüş deneyimi, zarif ve ferah tasarım, fonksiyonellik ve teknolojik özellikler büyük beğeni kazandı. Bugün ise makyajlanan Yeni Ford Focus daha da çarpıcı bir dış tasarım ile teknolojileri ve insan odaklı tasarım felsefesinin getirdiği tüm konfor ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Ayrıca ilk kez hibrit seçeneğiyle gelen Yeni Ford Focus, herkese akıllı ve sürdürülebilir şehirlere giden yolda yerini alma imkanı sunuyor” diye konuştu.

Daha modern, daha dinamik ve etkileyici tasarım

Makyajlanan Yeni Ford Focus’ta ön tasarım tamamen yenilendi. Yeni ön tasarımda güncellenen tampon, ızgaralar ve paneller, entegre sis lambalı çarpıcı LED far kümesi ve yeni şekilli arka farlar ile Yeni Focus çarpıcı bir görünüm sunuyor. Bu haliyle daha yüksek ve kaslı bir algı yaratan araç, detay tasarım çizgileriyle çok daha dinamik bir enerjiye kavuşuyor. Tek parça ön ızgara daha büyük, mat ve parlak materyallerden oluşurken, özellikle dikey kesit detaylarıyla dikkat çeken ızgaranın krom çerçevesi şık tasarımı daha da belirginleştirerek araca seçkin bir hava katıyor.

Boydan boya akıcı bir bütünlüğe sahip alt ızgara aerodinamik tasarım detaylarıyla Yeni Ford Focus’un güçlü duruşunu destekliyor. Ford logosunun kaput üzerinden alınarak ön ızgaraya taşınması ise logo görünürlüğünü artırıyor.

Aracın çok daha modern ve ferah bir tasarımla yenilenen ön farlarında giriş donanımından itibaren LED ön farlar standart olarak sunuluyor. Ovalleşen gündüz LED’leri aracın ön görünümünde şıklığı artırırken, yeni ızgara doğrultusunda uzanan formuyla köşe aydınlatma fonksiyonlu LED ön sis farları, hem dönüşlerdeki görüş alanını genişletiyor hem de otomatik LED farlar sayesinde daha keskin bir görüş sağlanıyor. Entegre sis lambaları ve gündüz yanan farlar içeren Dinamik LED farlar, ayarlanabilirlik özelliği ile otoyolda da köy yolunda da sürüşü kolaylaştıran optimizasyon imkanı sunuyor.

Arka tasarımda da yine kaslı yapı destekleniyor. Model yazısı doğrultusunda başlayarak yan çizgiye taşan ve omuz çizgisine paralel uzanan far tasarımı ve ön sis farına benzer şekilde uzanan reflektörler makyajlanan Yeni Ford Focus’ta da korunuyor. Dört kapı gövde tipinde 511 litrelik bagaj hacmi, oldukça rekabetçi ve ferah bir fonksiyonel depolama alanı sağlıyor.

Trend X donanım seviyesinde 16’ alüminyum jantlar kullanılırken, gövde rengi yan aynalar ve karartılmış arka camlar tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Titanium’da ise 17’ alaşım jantlar, 15 kollu yeni jant tasarımıyla daha da şık hale geliyor.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemine sahip olan Titanium serisinde, güvenli bir şekilde inilmesini mümkün kılan ve şık bir görünüm sağlayan kapı altı aydınlatması sunuluyor. Yan camlarda alt krom çerçeveler Titanium’um görselliğini zenginleştiriyor.

Tüm donanım tiplerinde SYNC sistemli 8 inç renkli ekran

Aracın iç tasarımında genel olarak koltuklar ve iç alan tasarımı korunurken en büyük değişim, daha önce Titanium donanımında sunulan SYNC sistemi ile birlikte 8’ renkli dokunmatik ekranın tüm donanım seviyelerini kapsayacak hale gelmesi. Türkçe sesli komut özellikli SYNC Araç İçi Bilgi ve Eğlence Sistemi, akıllı telefonla entegrasyonu destekliyor ve telefon görüşmelerinden mesajlara, müzik sisteminden telefondaki uygulamalara kadar pek çok özelliği dokunmatik ekran üzerinden veya sesli komutlarla gerçekleştirme imkanı sağlıyor. Orta konsolda ise yine giriş seviyesinden itibaren elektrikli park fren sistemi sunuluyor.

Titanium serisinde en önemli farklılıklardan biri, SYNC 3 altyapısına sahip Bilgi-Eğlence sistemi olarak öne çıkıyor. Android Auto ve Apple CarPlay bağlantısını mümkün kılan sistem sayesinde müzik kontrolü ve navigasyon takibi 8’’lik ekran üzerinden yapılarak uzun yolculuklar keyifli hale getiriliyor. Yine Titanium serisi ile sunulan geri görüş kamerası sayesinde geri manevralar çok güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Sürüş deneyimi ve güvenlik artıyor

Yeni Ford Focus’ta sürüş deneyimini ve konforunu artıracak özellikler korunuyor. Sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı tanıyan sürüş modları ile sürücü dilerse yakıt tasarrufunu artırabileceği gibi pedal tepki süresini kısaltarak daha agresif sürüşü de tercih edebiliyor. Hız kontrol sistemi ve ikincil çarpışma freni gibi teknolojiler ise sürüş güvenliğini bir üst seviyeye taşıyor. Trend X donanım serisinde arka park sensörüne ek olarak ön park sensörü de standart olarak sunuluyor.

Üst donanım paketlerinde konfor üst seviyeye taşınıyor

Hitap ettikleri kitleye ve kullanım amaçlarına uygun olarak farklı iç ve dış tasarımsal özelliklere sahip Titanium, Active ve St-Line serilerinde Trend X donanımına ek olarak çift bölmeli otomatik klima, otomatik uzun farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma fonksiyonu, yağmur sensörü, otomatik kararan iç dikiz aynası, elektrikli katlanabilir yan aynalar ve kapı altı aydınlatması ile geri görüş kamerası ve arka kol dayaması özellikleri bulunuyor.

1.0L Ecoboost motora sahip hibrit teknolojisi ilk kez sunuluyor

Yenilenen Ford Focus, ilk defa 1.0L Ecoboost motor ve 7 ileri powershift şanzımana sahip hibrit teknolojisi ile geliyor. Ecoboost Hibrit motor, verimliliği artırmak için 48 volt bataryadan güç alıyor ve ilave 16 PS güç vermenin yanı sıra hızlanmayı yüzde 20’ye varan oranda artırıyor. Üst serilerde HB ve SW gövde tiplerinde 125PS güç seçeneği ile sunulan hibrit güç grubu, elektrik motoru sayesinde yüksek tork üretebiliyor. Daha kısa sürede daha yüksek hızlara çıkma imkanı sunan bu teknoloji, düşük hızlarda içten yanmalı motorun devre dışı bırakılmasıyla aynı tipteki motorlara sahip serilere göre önemli yakıt tasarrufu imkanı sağlıyor.

Ford Focus dört farklı motor-şanzıman seçeneği ile geliyor. Trend X ve Titanium serilerinde 1.5L 123PS PFi benzinli motor, 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile sunulurken, tüm donanım seviyeleri ve gövde tiplerinde dizel olarak 1.5L 120 PS EcoBlue motor ve 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği bulunuyor. 8 vitesli şanzıman; daha fazla vites oranı, hafif tasarım ve gelişmiş çift kavraması ile kesintisiz ve sarsıntısız vites değişimi sağlıyor. 1.0Lt Ecoboost Hibrit 125 PS motor ve 7 ileri powershift otomatik şanzıman ise Titanium Active ve St-Line’da 5 Kapı ve SW gövde seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

FORD CO-PILOT 360 sürüş deneyimine konfor ve güvenlik katıyor

Yeni Ford Focus’ta yer alan akıllı araç teknolojileri makyajlanan versiyonda da yerini alarak, sürücülere konfor, güvenlik ve sürüş keyfi sunuyor.

Birçok gelişmiş teknolojiyi bir araya getiren Ford Co-Pilot 360’ta Dur-Kalk (Stop&Go) fonksiyonu ile Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Trafik Levhası Tanıma ve Şerit Hizalama gibi kişisel sürüş asistanı deneyimi sağlayan teknolojiler konfor seviyesini artırırken, paket içeriğine eklenen Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Çapraz Trafik Uyarısı sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

Aktif Park Asistanı ve 180’ Geniş Geri Görüş Kamerasını kapsayan Park Paketi, park esnasında direksiyon kontrolünün yanı sıra gaz, fren pedallarını ve vitesi de kontrol ederek tek tuşla aracın park edilmesini sağlıyor. Focus’un en fazla tercih edilen opsiyonel donanımlarından olan Kış Paketi ise ısıtmalı direksiyon, ön koltuklar ve ön cam özellikleri sayesinde soğuk havalarda sürüş konforunu artırıyor.

Panoramik Cam Tavan seçeneği özgürlük hissiyatını yükseltirken, doğal ışığın araç içinde kalmasını sağlayarak daha aydınlık bir iç mekan oluşturuyor. Dokuz hoparlör ve bir subwoofer’dan oluşan B&O Ses ve Müzik Sistemiyle araçtaki müzik keyfi en üst seviyeye ulaşıyor. Paket içeriğinde aynı zamanda navigasyon sistemi de bulunuyor.

Konfor Paketi ile direksiyonun ön kısmında yer alan göz hizası gösterge paneli araca ekleniyor. Gösterge panelindeki bilgilerin sürüş sırasında dikkati dağıtmaması için bu zarif küçük alana yansıtılabiliyor. SW gövde tiplerinde bu paket içeriğine akıllı bagaj kapağı özelliği de ekleniyor.

Stil Paketi ise Ford’un farklı yol ve sürüş koşullarına otomatik olarak uyum sağlayan hassas Dinamik LED Ön Far Sistemini içeriyor. Geniş aydınlatma alanı sunan viraj aydınlatması, aydınlatma alanını viraja veya kavşağa gelmeden ayarlayarak maksimum görüş alanı yaratıyor. LED farların gelişmiş Yansıma Önleme Özelliği ile diğer sürücülerin gözünün kamaşması engelleniyor. Böylece gece yolculuklarında yolun daha iyi aydınlatılması ile güvenlik artışı sağlanıyor.

Zengin renk yelpazesini koruyan Yeni Focus’ta opak renklerden buz beyazı, spor kırmızı; metalik renklerden ise akik siyah, pasifik mavi, aytozu gri ve ada mavisi seçenekleri bulunuyor. Bunlara ek olarak özel metalik renkler olan manyetik gri ve fantastik kırmızı da alıcılarını bekliyor.

Makyajlanan Yeni Ford Focus; sedan, hatchback ve station wagon gövde tipleriyle ilk safhada TrendX serisi ile otomobil tutkunlarına haziran ayında merhaba diyecek, devamında daha ileriki günlerde Titanium, Active, ST Line donanım seviyeleri ile Türkiye’de satışa sunulacak. Yeni Focus, 587.500 TL ’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı ile Ford Türkiye yetkili bayilerinde müşteriler ile buluşacak.