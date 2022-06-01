 Akın, Şiir ve Edebiyat Evi açılışı için İzmit’e geliyor

Sanat kenti İzmit olma yolunda çalışmalarına bir yenisini ekleyen İzmit Belediyesi, Şiir ve Edebiyat Evi’ni hizmete açıyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ve Aydili Sanat Derneği işbirliğiyle kentimiz usta şair ve yazarlarından Ruşen Hakkı anısına dizayn edilen Akçakoca Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi’deki Şiir ve Edebiyat Evi’nin açılışı bu akşam saat 18.00’de gerçekleşecek. Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da katılacak

KÜLTÜR VE SANAT DURAĞI

Kentin tüm sanatseverlerine hizmet verecek olan Şiir ve Edebiyat Evi’nde, kültür-sanat etkinlikleri, söyleşiler, imza günleri, atölyeler ve şiir dinletileri gerçekleştirilecek. Yapı içinde ünlü şair Ruşen Hakkı, öykü yazarı Naci Girginsoy, fotoğraf sanatçısı Fahri Seyrek’in eşyaları ve arşivlerinin bulunduğu anı odaları da yer alacak. Bu akşam saat 18.00’de gerçekleşecek açılış siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından yoğun katılımla gerçekleştirilecek.