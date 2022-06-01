 Akın, Şiir ve Edebiyat Evi açılışı için İzmit’e geliyor

Sanat kenti İzmit olma yolunda çalışmalarına bir yenisini ekleyen İzmit Belediyesi, Şiir ve Edebiyat Evi’ni hizmete açıyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ve Aydili Sanat Derneği işbirliğiyle kentimiz usta şair ve yazarlarından Ruşen Hakkı anısına dizayn edilen Akçakoca Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi’deki Şiir ve Edebiyat Evi’nin açılışı bu akşam saat 18.00’de gerçekleşecek. Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da katılacak
KÜLTÜR VE SANAT DURAĞI
Kentin tüm sanatseverlerine hizmet verecek olan Şiir ve Edebiyat Evi’nde, kültür-sanat etkinlikleri, söyleşiler, imza günleri, atölyeler ve şiir dinletileri gerçekleştirilecek. Yapı içinde ünlü şair Ruşen Hakkı, öykü yazarı Naci Girginsoy, fotoğraf sanatçısı Fahri Seyrek’in eşyaları ve arşivlerinin bulunduğu anı odaları da yer alacak. Bu akşam saat 18.00’de gerçekleşecek açılış siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından yoğun katılımla gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.