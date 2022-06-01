İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Mart ayında yapılan kongrede Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Başkanı seçilen Ramazan Kumsar ile yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koorianatörü Turgay Oruç’un da yer aldığı ziyarette Başkan Hürriyet, Ramazan Kumsar ve yönetimine başarılı bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu. Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar da göreve geldiklerinden bu yana kendilerine verdiği desteklerden ötürü Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
01 Haz 2022 - 13:24- Gündem Güncelleme: 01 Haz 2022 - 13:25
Hürriyet, Pazarcılar Odası’nı ağırladı
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar ve yönetim kurulunu ağırladı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.