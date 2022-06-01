 Hürriyet, Pazarcılar Odası’nı ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Mart ayında yapılan kongrede Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Başkanı seçilen Ramazan Kumsar ile yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koorianatörü Turgay Oruç’un da yer aldığı ziyarette Başkan Hürriyet, Ramazan Kumsar ve yönetimine başarılı bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu. Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar da göreve geldiklerinden bu yana kendilerine verdiği desteklerden ötürü Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.