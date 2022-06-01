Bakan Varank: 'Üretim cahili' dediğimizde alınıyor, el insaf

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde 3 gün sürecek Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi'ne (Eurıtech) katıldı. 2022 yılı 1'inci çeyrek için büyüme rakamlarının açıklandığını söyleyen Bakan Varank, "Ekonomimiz bu dönemde yıllık yüzde 7,3'lük bir büyüme kaydetti. Böylece pandemi şokundan sonra yakaladığımız dengeli büyüme eğilimini bu dönemde de devam ettirdik. Alt bileşenlere baktığımızda sanayinin yüzde 7,4'lük büyümeyle ekonomimizin itici gücü olduğunu görüyoruz. Bu gelişmelerle birlikte sanayimizin milli hasıla içindeki payı yüzde 28,9 gibi rekor bir seviyeye yükseldi yani toplam hasılamızın neredeyse 3'te 1'i üretimden geldi. Diğer taraftan makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 10,5'luk artış da aslında gelecek adına oldukça umut verici. Bu veri de bize, sanayimizin lokomotif rolünü artırarak devam ettireceğinin sinyalini veriyor" dedi.

'SANAYİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YAKALADIĞIMIZ İVME ÇOK DEĞERLİ'

Üretimde yakalanılan başarının kendiliğinden gerçekleşmediğini kaydeden Bakan Varank, "Küresel ekonomide yaşanan tüm sıkıntılara rağmen sanayi öncülüğünde yakaladığımız bu ivme elbette çok değerli ama takdir edersiniz ki üretimde yaşadığımız bu başarı kendiliğinden gerçekleşmiyor. Burada emin olun, kamu ve özel sektör olarak birlikte yakaladığımız sinerjiyle netice alabiliyoruz. AK Parti hükümetleri olarak altyapıya, üstyapıya, teknolojiye ve insana yaptığımız yatırımlarla ülkemizi bugünlere hazırladık. Dünya standartlarında bir iş ortamını sanayicilerin, üreticilerin hizmetine sunduk. Onlar da bu vizyona güvenerek ülkemize yatırım yapmaya, burada üretmeye devam ettiler. Dünyanın adeta bir şok halinde yakalandığı pandemide dahi yeni şartlara hızla adapte olarak, üretmeye devam ettik. Bu sayede de pozitif büyüyebilen nadir ülkelerden biri olduk. Olmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

'GERÇEKTEN EL İNSAF, DİYİYORUM'

2002 yılında 192 olan organize sanayi bölgesi sayısını 366'ya çıkardıklarını açıklayan Varank, "İşte dün açıklanan büyüme rakamları da bunun en somut kanıtı ama bakıyorsunuz, bu apaçık gelişmelere rağmen birileri, çıkıp bu rakamlara burun kıvırabiliyor. Hala, AK Parti döneminde Türkiye'de fabrika açılmadı, diyebiliyor. Biz kendilerine üretim cahili, dediğimizde alınıyor ama bunlar gerçekten sanayiden de üretimden de anlamıyor. Kendisine defalarca birlikte OSB'leri ziyaret etme çağrısında bulunmama rağmen ana muhalefetin başındaki zat, buna yanaşmadı. Dün yine aynı mesnetsiz iddialarına devam etti. Gerçekten el insaf, diyorum. OSB'lerin hükümetlerimiz döneminde nasıl geliştiğini ve tüm Anadolu'ya yayıldığını bilmeyen mi var? İşte buyurun, 2002 yılında çoğu yapım aşamasında olan ve ülkenin belli illerine toplanmış 192 OSB'miz vardı. Biz yaptığımız devasa yatırımlarla hem eksikleri tamamladık hem de yenilerini ilan ederek bu sayısı 366'ya çıkardık. Sadece son 2 yılda projelerini tamamladığımız OSB sayısı 25 oldu. Emin olun, kurduğumuz ya da genişlettiğimiz OSB'ler o kadar hızlı doluyor ki ben bile takip edemiyorum. İşte, sanayi sicil sistemi verilerine göre son 3 yılda yaklaşık bin 300 tane orta ve büyük ölçekli firma sisteme kaydolup sıfırdan üretime başlamış" dedi.

​Bakan Varank ve beraberindeki heyet, daha sonra stant açan firmaları ziyaret etti.