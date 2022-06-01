Başiskele PTT’de yönetimin yaptığı yanlış, 11 taşeron işçiye patladı

İddialara göre, Başiskele PTT Şubesi’ne gelen adressiz ve kayıtsız gönderiler (telefon internet vb.), iade edilmesi gerekirken ücretleri peşin alındığı halde yöneticiler tarafından geri dönüşüme gönderildi. Bu yanlışı yeni gelen baş dağıtıcı sorunca Başiskele PTT Şube Müdürü Mustafa Cinal, ‘haberimiz yok’ deyip kendini kurtardı. Öte yandan ‘yırtık postalar’ da gerekçe gösterilerek 11 taşeron işçi işten atıldı. Yırtık postalarla alakası olan işçinin ise halen çalışmaya devam ettiğini belirten işçiler, yerlerinin ise AKP’li yöneticilerin yakınları ile doldurulduğunu iddia ettiler. İşsiz kalan işçilerden bazıları, aileleri ile birlikte gazetemize gelerek yaşadıkları sıkıntıları ve uğradıkları haksızlıkları anlattı.

“HEMEN BUNUN ÇIKIŞINI VERİN” TEHDİDİ

Yaşadıkları sıkıntıları aktaran işçiler, “Çoğumuz 11 senedir PTT’de taşeron olarak çalışıyoruz. Kocaeli PTT Şubesi’nin Başmüdürü, ‘Taşeronların tebligat yapma yetkisi yok’ dedi. Ama biz 10 sene tebligat yaptık. Bu süre zarfında da kimse bize ‘Sizin bunu yapma yetkiniz yok’ demedi. En son bir arkadaşımız başmüdüre, ‘Ben tebligat yapmıyorum. Bana yazılı bir kağıt verin, emir verin, ona istinaden ben de yapayım’ dedi. Başmüdür de ‘Benim sözüm yeterli değil mi?’ dedi. Arkadaşımız, ‘Sizin sözünüz yeterli olsaydı şu an 11 arkadaşımız şu an işsiz kalmazdı’ dedi. Başmüdür de ‘Hemen bunun çıkışını verin’ diyerek tehdit etti” ifadelerini kullandı.

“TEBLİGAT YETKİMİZ OLMAMASINA RAĞMEN…”

10 yılın sonunda şubeye Karamürsel’den bir şef geldiğini ifade eden işçiler, “Bize ‘Siz tebligat yapamazsınız, yetkiniz yok’ dedi, bize bir kağıt imzalattı. Ondan sonra biz kargo, kurye, kimlik, pasaport dağıtmaya başladık. Bir de bütün bu kayıtsız yükünü bize yüklediler. Biz taşeron olarak hakkımızı arayamadığımız için yük bize kaldı. Sadece burada değil, Türkiye genelinde taşeronu azaltmaya çalışıyorlar” diye konuştular.

“MÜDÜR, EL ALTINDAN YAPTIĞI İŞİ KABUL ETMEDİ”

PTT Genel Müdürlüğünden gelen yazıyı paylaşan işçiler, “PTT Genel Müdürlüğünden bir yazı geldi tüm şubelere. Yazıda, ‘Adressiz, yetersiz, tanınmıyor, hane-bina no hatalı, belirtilen cadde-sokak yok vb. gerekçelerle kesinlikle gönderi iadesi yapılmayacaktır’ şeklinde uyarı var. Biz de önümüze gelen her belgeyi mecburen imzaladık. İmzalamadığımız takdirde yönetici ‘kapı orada’ diyor. İade edilmesi gereken adressiz, kayıtsız postaları geri dönüşüme gönderttiler. Yeni gelen baş dağıtıcı sorunca da Başiskele PTT Müdürü Mustafa Cinal’ın el altından yaptığı işi kabul etmemesi, bu kadar insanı işinden etti” diye konuştular.

“YIRTIK POSTALAR” İDDİASI

“En son gelen kadın baş dağıtıcımız tutanak tuttu bize, ‘yırtık postalar’ gerekçesiyle. Yırtık postalarla alakası olan arkadaş şu an çalışıyor. Biz işten atıldık, kamera kayıtlarında bunları geri dönüşüme götürürken göründük diye. 18 Nisan’dan beri çalışmıyoruz. Biz suç işlemiyoruz ama bizi görevi kötüye kullanmak gerekçesiyle attılar. Pandemi sürecinden sonra başladı bu yoğunluklar. Pandemide öyle bir kargo dağıttık ki sokağa çıkma yasağı varken biz cumartesi pazarları da çalıştık. Maske dağıttık, para dağıttık. İzne çıkamadık. Postanede bir temizlik yapmadığımız kaldı. Biz Kocaeli’de Başiskele PTT Şubesi olarak en iyi çalışan ekiptik” diye konuştular.

“BAŞMÜDÜR BİZİ TAKDİR ETTİ, 2 AY SONRA İŞTEN ATILDIK”

“Kocaeli Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya, bizi 2 ay önce gelip takdir etti” diyen işçiler, “Başmüdürümüz, ‘Allah hepinizden razı olsun. Pandemide bizi tek sıkıntıya sokmadan bu işi bitiren şubemiz Başiskele’ diye övdü. Bugün işten atıldık. Bizim sayemizde bir baş dağıtıcı tayin aldı. Merkezi çok iyi çalışıyor diye. Ama bu olayda kamuoyunda öyle bir algı oluştu ki biz sanki bütün kayıtsız olanları geri dönüşüme yolluyoruz. Halbuki isimsiz olanlar geri dönüşüm aracına verilmişti. Bizi atmak için bir sebep aradılar, attılar” sözlerine yer verdiler.

“KOD 29 İLE ATILANLARIMIZ OLDU”

PTT-Sen’e bağlı olan işçiler, sendikalaşma süresinden bahsederken, “2 senedir yetki alamadık. Normalde kanuni sayıyı yakaladık. Bakan da sendikalaşın diyor, sendikalaşıyoruz. Sendikamızı tanımıyor. Bunu mahkemelerle ileriye atıyor. Bağlı bulunduğumuz şirketin süreci bitiyor” dediler. İşçiler, “Şu an Kod 29’dan atılan arkadaşlar Kod 31’e döndükten sonra işsizlik paralarını aldılar. Posta yırttığımıza dair iddia ortaya atıyorlar, dışardaki vatandaşa bile buna inanmıyor. Müfettişe söylüyoruz: ‘Kameraları siz incelediniz, 11 kişinin burada posta yırttığı yok’. ‘O yanlışı düzelteceğiz’ diyorlar. İşten atılma kağıdımız geliyor. Bu süreci de mahkemeye taşıdık. Avukata vekalet verdik” dediler.

“YERİMİZE İKTİDARIN YAKINLARI GETİRİLDİ”

Kendi yerlerine AKP’li yöneticilerin yakınlarının getirildiğini ifade eden işçiler, “Bizim kadroya geçme vaktimiz geldi, işten attılar. Genelde iktidar partisinden yöneticilerin yeğenleri, yakınları işe alındı. Yeni Genel Müdürü Hakan Gülten’in döneminde çıkarılan taşeron sayısı çok yükseldi. Türkiye genelinde taşeronların üzerine oynanan bir şey var. Burada da taşeronlara kıyım yaparak kendi tanıdıklarını alıyorlar. Biz öncelikle işe dönmek istiyoruz. Eğer bizimle çalışmak istemiyorlarsa bizi hiç mahkeme köşelerinde uğraştırmasınlar, haklarımızı versinler. Biz de hayatımıza bakalım. Çocuklarımız var. Kirada oturanlarımız var” şeklinde açıklamalarda bulundular.