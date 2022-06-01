01 Haz 2022 - 15:16- Gündem G: 01 Haz 2022 - 15:17

Şen: Gezimiz öğrencilerimize manevi katkı sağlayacaktır

Yıldız Entegre Lisesi öğrencilerine ve öğretmenlerine yönelik Çanakkale gezisi düzenledi. Gezide tarihin en büyük zaferlerinden birinin yaşandığı Çanakkale Şehitliği de gezilirken, Okul Müdürü İbrahim Şen, "Gezimiz tarihi mirasın yaşatılması anlamında öğrencilerimize manevi olarak büyük katkı sağlayacaktır" dedi

Şen: Gezimiz öğrencilerimize manevi katkı sağlayacaktır mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kartepe’de bulunan Yıldız Entegre Anadolu Lisesi ve Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklığında Çanakkale’ye gezi düzenlendi. Geziye Okul Müdürü İbrahim Şen, Fizik Öğretmeni Sedat Şahin, Tarih Öğretmeni, Erkan Onarıcı, Biyoloji Öğretmeni Derya Özkan ve Gazetecilik Öğretmeni Şahnaz Civelek katıldı. Tarihin ve destanın yazıldığı Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası, Şehitlikler, Nusret Mayın Gemisi gibi zafer kazanılan yerler rehber eşliğinde ziyaret edildi.

“EN ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZDEN”

Ardından Çanakkale Merkez'de Aynalı Çarşı ve temsili Truva Atı gibi tarihi ve kültürel yerler gezildi. Okul Müdürü İbrahim Şen, "Kültürel değerlerin ve tarihi mirasın yaşatılması biz eğitimcilerin en önemli görevlerindendir. Gezimiz bu anlamda öğrencilerimize manevi olarak büyük katkı sağlayacaktır" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

01 Haz 2022 - 15:16 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.195.815 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aslan: Teknoloji transferine önem vermeliyiz mask
Aslan: Teknoloji transferine önem vermeliyiz
Kocaeli Barosu için ilk aday Mehmet Gül mask
Kocaeli Barosu için ilk aday Mehmet Gül
Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi, Şanlı oldu mask
Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi, Şanlı oldu
Gıdanı kurtar! mask
Gıdanı kurtar!
Sokak hayvanları için beslenme noktaları mask
Sokak hayvanları için beslenme noktaları
Oda Orkestrası muhteşem performansıyla seyirciyi kendine hayran bıraktı mask
Oda Orkestrası muhteşem performansıyla seyirciyi kendine hayran bıraktı
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL