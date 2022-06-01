Şen: Gezimiz öğrencilerimize manevi katkı sağlayacaktır

Kartepe’de bulunan Yıldız Entegre Anadolu Lisesi ve Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklığında Çanakkale’ye gezi düzenlendi. Geziye Okul Müdürü İbrahim Şen, Fizik Öğretmeni Sedat Şahin, Tarih Öğretmeni, Erkan Onarıcı, Biyoloji Öğretmeni Derya Özkan ve Gazetecilik Öğretmeni Şahnaz Civelek katıldı. Tarihin ve destanın yazıldığı Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası, Şehitlikler, Nusret Mayın Gemisi gibi zafer kazanılan yerler rehber eşliğinde ziyaret edildi.

“EN ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZDEN”

Ardından Çanakkale Merkez'de Aynalı Çarşı ve temsili Truva Atı gibi tarihi ve kültürel yerler gezildi. Okul Müdürü İbrahim Şen, "Kültürel değerlerin ve tarihi mirasın yaşatılması biz eğitimcilerin en önemli görevlerindendir. Gezimiz bu anlamda öğrencilerimize manevi olarak büyük katkı sağlayacaktır" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.