“Amacımız 35 bin Yozgatlı ile birlik beraberliği sağlamak”

Kocaeli Yozgatlılar Derneği’nin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. ‘Ben Yoruldum Hayat’ isimli şarkısıyla çıkış yapan Yozgatlı Mümin Sarıkaya’nın da katılarak konser verdiği açılış, şölen havasında gerçekleştirildi. Kartepe İstasyon Mahallesi Meşeli Park yanındaki dernek binasının açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

“YOZGATLILARIN BİRLEŞME ADRESİ”

Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Davut Murat, “Birlik ve beraberliğimizi sağlamak; doğduğumuz yer ile doyduğumuz yer arasında köprü vazifesinde bulunmak, gurbetteki hemşerilerimize sahip çıkmak, yeni neslimize geleneğimizi-göreneğimizi unutturmamak adına bu derneğimizi kurmuş bulunmaktayız. Dört ay önce kurulmuş bulunan derneğimiz, Yozgatlıların birleşme adresi oldu. Amacımız, 35 bin Yozgatlının bulunduğu Kocaeli’de birlik ve beraberliği sağlamaktır. Doğduğumuz yer Yozgat. Doyduğumuz yer ise Kocaeli” dedi.

YOZGAT MİLLETVEKİLİ BAŞER TEBRİK ETTİ

Programa katılan Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise, gurbette birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla kurulan derneğin çok önemli olduğunu anlattı, birlik ve beraberlik mesajı vererek derneği kuranları tebrik etti. Ardından Kocaeli protokolü birer konuşma ile hayırlı olsun dileklerini iletti.

KATILIM YOĞUNDU

Programa AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, KOTO Başkanı Necmi Bulut, İzmit Belediyesi Koordinatörü Birol Sağlam, Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Adem Pekyürek, AKP İl Başkan Yardımcısı ABM Mühendislik Firması Sahibi Hicran Bozkurt, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, AKP Derince İlçe Başkan Yardımcısı Birkan Şahin, CHP Körfez İlçe Genel Sekreteri ve üst kurul delegesi Gülseren Solmaz Altunal, Yozgat İl Genel Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Şahabettin Aksoy, Yozgat Valiliği İl Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın ve yönetim kurulu üyeleri, Genç Yozgatlılar Derneği Genel Başkanı Yasin Murat, Suadiye Spor Başkanı Serbülent Dursun, Cumhuriyet savcıları, daire müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri, iş adamları ve sanayiciler katıldı.

KONSER VERİLDİ

Derneğin kuruluşuna destek olan isimlere plaket verildi. ‘Ben Yoruldum Hayat’ şarkısı ile müzik listelerini alt üst eden Mümin Sarıkaya açılış sonrası konser verdi. Meşeli Park’ta verilen konsere çok sayıda izleyici ve dinleyici katıldı. Birbirinden güzel şarkılarını, katılımcılarla birlikte seslendiren Mümin Sarıkaya, hayranlarıyla aynı zamanda fotoğraf çektirdi.