01 Haz 2022 - 15:18- Gündem G: 01 Haz 2022 - 15:20

Yasemin ile Oğuzhan, evliler kervanına katıldı

İzmit’in tanınan esnaflarından Recep Ataç’ın oğlu Oğuzhan Ataç, Yasemin Köse ile düzenlenen nikah töreninde dünyaevine girdi

Yasemin ile Oğuzhan, evliler kervanına katıldı mask
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Kentimizin tanınan esnaflarından Recep Ataç ile Sezer Ataç’ın oğlu Oğuzhan Ataç, Songül-Erol Köse çiftinin kızları Yasemin Köse ile İzmit’te düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Kadıköy Düğün Salonu’nda düzenlenen törene; Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile çok sayıda davetli katıldı.

BALAYI AKDENİZ’DE

Nikah töreni öncesinde Kandıra ve İzmit’ten gelen davetlileri kapıda karşılayan Ataç ve Köse aileleri, tebrikleri kabul etti. Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz’ın da şahit olduğu merasim, pasta kesimi ve davetlilere ikram edilen sürprizlerle, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Tamamlanan nikah töreni sonrasında genç çift balayı için Akdeniz’i tercih etti.

01 Haz 2022 - 15:18 - Gündem

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