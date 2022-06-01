Yasemin ile Oğuzhan, evliler kervanına katıldı

Kentimizin tanınan esnaflarından Recep Ataç ile Sezer Ataç’ın oğlu Oğuzhan Ataç, Songül-Erol Köse çiftinin kızları Yasemin Köse ile İzmit’te düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Kadıköy Düğün Salonu’nda düzenlenen törene; Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile çok sayıda davetli katıldı.
BALAYI AKDENİZ’DE
Nikah töreni öncesinde Kandıra ve İzmit’ten gelen davetlileri kapıda karşılayan Ataç ve Köse aileleri, tebrikleri kabul etti. Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz’ın da şahit olduğu merasim, pasta kesimi ve davetlilere ikram edilen sürprizlerle, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Tamamlanan nikah töreni sonrasında genç çift balayı için Akdeniz’i tercih etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.