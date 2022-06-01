01 Haz 2022 - 15:19- Gündem G: 01 Haz 2022 - 15:21

Karamürselli öğrenciler ağaçlarıyla büyüyor

Karamürsel Bekir İlhami Fatma Nedime Calp İlk ve Ortaokulu, Çevre Haftası kapsamında 6 ay önce okulun önü ve çevresine dikilen ağaçların bakımını yaparak suladı

Karamürselli öğrenciler ağaçlarıyla büyüyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çevre bilincini geliştirmek ve daha yeşil ve daha güzel bir Karamürsel için Bekir İlhami Fatma Nedime Calp İlk ve Ortaokulu yönetimi ve öğrencileri, Karamürsel Belediyesi’nden okulun önü ve çevresine ağaçlandırma talebinde bulunmuştu. Talebe karşılık yaklaşık 6 önce ekilen ıhlamur ağaçlarının bakımını üstlenen okul yönetimi ve öğrencileri, ‘Çevre Haftası’ etkinlikleri kapsamında bakımlarını yaparak sulamalarını gerçekleştirdi.

“AĞAÇLAR DA SEVGİYLE BÜYÜYOR”

Okulun bahçesinde gerçekleşen kutlama programında Okul Müdürü Timur Sağsöz, ağaçları diken Karamürsel Belediyesi’ne teşekkür etti. Dikilen ağaçların öğrencilerle birlikte büyüdüklerini söyleyen Sağsöz, “İnsanın doğayla barışık büyümesi için ağaçlar, yeşil gerekli. Ağaçlarla beraber doğanın tahribatının önüne geçilebilinir. Kendi insanımızın geleceğini kurtarmak adına ağaç dikmeliyiz ki insanlığa kalıcı bir sevgi, tertemiz bir doğa bırakalım. Çocuklar gibi ağaçlar da sevgiyle büyüyor” dedi.
# bir

01 Haz 2022 - 15:19 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.195.815 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yasemin ile Oğuzhan, evliler kervanına katıldı mask
Yasemin ile Oğuzhan, evliler kervanına katıldı
“Amacımız 35 bin Yozgatlı ile birlik beraberliği sağlamak” mask
“Amacımız 35 bin Yozgatlı ile birlik beraberliği sağlamak”
Şen: Gezimiz öğrencilerimize manevi katkı sağlayacaktır mask
Şen: Gezimiz öğrencilerimize manevi katkı sağlayacaktır
Aslan: Teknoloji transferine önem vermeliyiz mask
Aslan: Teknoloji transferine önem vermeliyiz
Kocaeli Barosu için ilk aday Mehmet Gül mask
Kocaeli Barosu için ilk aday Mehmet Gül
Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi, Şanlı oldu mask
Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi, Şanlı oldu
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL