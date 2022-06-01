Karamürselli öğrenciler ağaçlarıyla büyüyor

Çevre bilincini geliştirmek ve daha yeşil ve daha güzel bir Karamürsel için Bekir İlhami Fatma Nedime Calp İlk ve Ortaokulu yönetimi ve öğrencileri, Karamürsel Belediyesi’nden okulun önü ve çevresine ağaçlandırma talebinde bulunmuştu. Talebe karşılık yaklaşık 6 önce ekilen ıhlamur ağaçlarının bakımını üstlenen okul yönetimi ve öğrencileri, ‘Çevre Haftası’ etkinlikleri kapsamında bakımlarını yaparak sulamalarını gerçekleştirdi.
“AĞAÇLAR DA SEVGİYLE BÜYÜYOR”
Okulun bahçesinde gerçekleşen kutlama programında Okul Müdürü Timur Sağsöz, ağaçları diken Karamürsel Belediyesi’ne teşekkür etti. Dikilen ağaçların öğrencilerle birlikte büyüdüklerini söyleyen Sağsöz, “İnsanın doğayla barışık büyümesi için ağaçlar, yeşil gerekli. Ağaçlarla beraber doğanın tahribatının önüne geçilebilinir. Kendi insanımızın geleceğini kurtarmak adına ağaç dikmeliyiz ki insanlığa kalıcı bir sevgi, tertemiz bir doğa bırakalım. Çocuklar gibi ağaçlar da sevgiyle büyüyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.