Akçakoca Anadolu İ.H.O. için son başvuru 10 Haziran

Karamürsel'de açıldığı günden bu yana gerek eğitmen kadrosu ile gerekse güvenlik ve temizliği ile gündeme gelen Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Proje okulu yoğun istek ve talep üzerine 5. Sınıfına sınavla daha önce 60 öğrenci alırken bu sene 90 öğrenci alacak.

SINAV TARİHİ 11 HAZİRAN

Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cemil Kılınç, “5.Sınıf kabul sınavı başvuru formu 4.Sınıftan mezun olup 5. sınıfa geçecek öğrenciler için öğrenci kabul giriş sınavı ön kayıt ve başvurularımız başlamıştır. Sınav, 11 Haziran Cumartesi günü saat:11:00’de yapılacak. Sınav başvuruları online olarak alınmaktadır” dedi.

“75 SORU SORULACAK”

“Online ön başvuru yaptıktan sonra 10 Haziran tarihine kadar okulumuza gelerek sınav giriş belgesini imzalatıp onaylatarak almanız gerekmektedir. Sınavın kapsamı ve öğrencilerin seçimi, öğrenciler 4. sınıf müfredatından sorumlu olacaklardır. Sınavda 15 Türkçe, 15 Matematik, 15 Fen Bilgisi, 10 Sosyal, 10 İngilizce, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu olmak üzere toplam 75 soru sorulacaktır. Sınav süresi 100 dakikadır” şeklinde açıklamalarda bulundu.