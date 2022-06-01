Musiki Derneği’nde çocuklardan müthiş konser

Dernek Başkanı Vehbi Hopalıve yöneticilerinin büyük uğraş verdikleri konserde 30’a yakın çocuk müthiş seslerle izleyenlere harika bir konser verdi. Dernekte ilk kez böylesi bir çocuk korosu oluşturduklarını belirten Başkan Hopalı, “Bir alt yapınız olması lazım, çocuklara yönelik oluşturduğumuz bu koroda çocuklar adeta büyüklere taş çıkardı, hepsini gözlerinden öpüyorum” dedi.



“53 MİNİK YAVRUMUZLA YOLA ÇIKTIK”

16 Mayıs 1947 yılında kurulan ve Türkiye’de Üsküdar Musiki Derneği’nden sonra ikinci büyük dernek olduklarını söyleyen Dernek Başkanı Vehbi Hopalı, “Bu yıl kuruluşumuzun 75. yılı olan derneğimizde ben de 2004 yılından beri başkanlık yapıyorum. Çocuk koromuzu bu yıl ilk kez hayata geçirdik ve ilk konserlerini verdiler. 53 tane minik yavrumuzla yola çıktık. Çocukların sanatla uğraşmaları ve iyi yerlere gelmeleri tek amacımız” dedi.

“11 HAZİRAN’DA BAHAR KONSERİMİZ VAR”

98 üyesi olan Musiki Derneği’nde çalışmalar ise Seka Camii karşısındaki dernek binasında her salı günü saat 18.00-20.30 arasında yapılıyor, ayrıca dernekte enstrüman dersleri de veriliyor. Başkan Hopalı, “Dernekle ben de aynı yaştayım ve yıllardır sanat ve sporla uğraşıyorum. Çocuklarımız geleceğimizdir. Onlara güzel bir gelecek bırakmak için çocuk yaşta sanat ve sporla uğraşmalarını tavsiye ediyoruz. Bugün çocuklar harika bir konser verdi. Bu arada 11 Haziran’da bahar konserimiz var. TRT sanatçısı Ayşen Bingör, Kongre Merkezinde bir konser verecek. Tüm müzikseverleri bekliyoruz” dedi.