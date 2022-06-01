Büyükakın, Ballıkayalar’da vatandaşla buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda piknik yapan ailelerle ve gençlerle bir araya geldi. Samimi ve renkli görüntülere neden olan buluşma sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Güzel bir günde, sıcak bir havada kıymetli hemşerilerimizle bolca sohbet ettik, eğlenceli anılar biriktirdik. Tabi böyle içten ve bize yüreklerini açan Kocaelili vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların sevgilerine ve ilgilerine layık olmaya devam edeceğiz” dedi. Büyükakın’a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile teşkilat üyeleri de eşlik etti.