01 Haz 2022 - 15:22- Gündem G: 01 Haz 2022 - 15:23

Büyükakın, Ballıkayalar’da vatandaşla buluştu

Başkan Büyükakın, Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkında piknik yapan ailelerle ve gençlerle bir araya geldi  

Büyükakın, Ballıkayalar’da vatandaşla buluştu mask

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda piknik yapan ailelerle ve gençlerle bir araya geldi. Samimi ve renkli görüntülere neden olan buluşma sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Güzel bir günde, sıcak bir havada kıymetli hemşerilerimizle bolca sohbet ettik, eğlenceli anılar biriktirdik. Tabi böyle içten ve bize yüreklerini açan Kocaelili vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların sevgilerine ve ilgilerine layık olmaya devam edeceğiz” dedi. Büyükakın’a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile teşkilat üyeleri de eşlik etti.

01 Haz 2022 - 15:22 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.195.815 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükakın, Ballıkayalar’da vatandaşla buluştu mask
Büyükakın, Ballıkayalar’da vatandaşla buluştu
Musiki Derneği’nde çocuklardan müthiş konser mask
Musiki Derneği’nde çocuklardan müthiş konser
Karamürselli öğrenciler ağaçlarıyla büyüyor mask
Karamürselli öğrenciler ağaçlarıyla büyüyor
Yasemin ile Oğuzhan, evliler kervanına katıldı mask
Yasemin ile Oğuzhan, evliler kervanına katıldı
“Amacımız 35 bin Yozgatlı ile birlik beraberliği sağlamak” mask
“Amacımız 35 bin Yozgatlı ile birlik beraberliği sağlamak”
Şen: Gezimiz öğrencilerimize manevi katkı sağlayacaktır mask
Şen: Gezimiz öğrencilerimize manevi katkı sağlayacaktır
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL