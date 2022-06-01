Alan Adı Nedir, Türleri Nelerdir?

Online pazarlamanın önemi her geçen gün artıyor. E-ticaret ve web sitelerinin değeri adeta çığ gibi büyüdü. Serbest rekabetin döndüğü bu ortamda, markaların dijital kanalları göz ardı etme şansı kalmadı diyebiliriz. Günümüzde global markaların yanı sıra artık küçük çaplı işletmeler de ürünlerini, internet üzerinden tanıtacak ve pazarlayacak bir platform arayışına girdi. Siz de marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı artıracak online mecraya ihtiyaç duyuyorsanız vakit kaybetmeden yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bu yazımızda, web site kurma aşamasında ilk adım olan, alan adı (domain) alma konusundaki tüm detayları aktaracağız. “Alan adı nedir? Alan adı nasıl alınır? Alan adı çeşitleri nelerdir? Alan adı alırken nelere dikkat edilmelidir?” sorularına açıklık getireceğiz.

Alan Adı Nedir?

Alan adı ya da domain, web sitenizin kimliğini ve adresini ifade eder. Her web sitesinin bir alan adı vardır ve sadece o siteye özeldir. Alan adına, sadece o web sitesinin sahibi erişebilir. Alan adları, web site üzerinde zaman geçiren ziyaretçilere web sitenizi sunma imkanı veren bir adres olarak da tanımlanabilir. Google, Chrome, Opera, Yandex gibi pek çok arama motoru, web sitenize ulaşmak isteyen ziyaretçileri alan adı adresinize yönlendirir.

İnternet üzerinde tanımlı olabilmek için IP (Internet Protocol) adresine ihtiyaç vardır. Her bilgisayarın bir IP adresi olur. Alan adı dediğimiz özellik, IP kelimesinin daha anlaşılabilir görüntüsü olarak da tasvir edilebilir.

Alan adı, fiziksel olarak iki kısımdan oluşur. İlki web sayfasının adı, ikincisi ise web sayfasının uzantısıdır. Bunu belirlerken web site sahibi, siteyi hangi amaçla kullanılacağını baz almalıdır. Ticari işler için olabileceği gibi kişisel bir blog kurmak için de alan adına ihtiyaç duyabilirsiniz.

En Popüler Alan Adı Uzantıları Hangileridir?

Alan adı (domain) uzantısı, bir web sitesi alırken site adı yanında nokta ile eklenmiş kısma verilen uzantı olarak tanımlanabilir. .com, .net, .com.tr, .org gibi ekler, alan adı uzantısına örnek gösterilebilir.

Pazarlama ve satışın online mecralara kayması üzerine, web site ve e-ticaret sitesi sayılarının artışı kaçınılmaz oldu. Domain istatistiklerini çıkaran NTLDStats.com isimli internet sitesine göre; 2022 yılı itibari ile internet üzerinde, 29.641.134 kayıtlı domain yer alıyor. Bu sayının büyük bir kısmını .com domain oluşturmakla beraber, .net, .org, .gov, .info, .edu uzantıları da sık kullanılan domainler arasında yer alıyor.

.com Domain: Öncelikle ticari işletmeler için ortaya çıkarılan fakat günümüzde her kurum ve birey tarafından kullanılabilen en popüler alan adıdır. İngilizce commercial ifadesinin kısaltmasıdır.

.net Domain: İsmini Network’ten alan .net uzantısı, network ağ bağlantılarında yaygın olarak kullanılır. Teknoloji tabanlı işler için ortaya çıkarmakla beraber herkes tarafından kullanıma açıktır.

.org domain: Dernek, vakıf gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kullanılır. “Organization” ifadesinin kısaltmasıdır.

.gov Domain: Government (hükümet, devlet) ifadesinin kısaltması olup, kamu kurumları web siteleri için ortaya çıkarılmıştır.

.info Domain: Bilgi verme amaçlı kurulan web sayfalarında yaygın olarak kullanılır. Information (bilgi) kelimesinin kısaltmasıdır.

.edu Domain: Tüm eğitim kurumlarında kullanılan alan adıdır. Education (eğitim) kelimesinden alınmıştır.

.biz Domain: İngilizce Business (iş) kavramından yola çıkarak ortaya atılan alan adı herkes tarafından kullanılabilir.

.pro Domain: Professional ifadesinden türeyen alan adı herkesin kullanımına açıktır.

.name Domain: Bu alan adı, web site adını ad-soyad şeklinde oluşturan gerçek kişiler tarafından tercih edilir.

.tv Domain: Tuvalu Adaları ülkesine ait olan bu alan adı, televizyon kanalları tarafından yaygın olarak kullanılır. Televizyon üzerinden yayın yapan bir dizi ya da film için web site oluşturacaksınız .tv uzantısı size uygun olabilir.

.shop Domain: Çoğumuzun bildiği üzere alışveriş anlamına gelen bu uzantı, e-ticaret siteleri tarafından kullanılmak üzere ortaya çıkarılmıştır.

En popüler domain adları olarak ifade edebileceğimiz bu uzantılar dışında; .space, .top, .me, .cloud, .mil kullanılan diğer domainlerdendir.

Bazı domainlerin sahip olduğu uzantılar, kayıtlı olduğu ülkeyi ifade eder. Bunlar, "ülke kodlu üst seviye domain (ccTLD)" olarak adlandırılır. Örneğin, .tr uzantısı Türkiye kayıtlı domaini ifade ederken, .us uzantısı Amerika kayıtlı domain olduğunu ifade eder.

Alan Adı Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Web site oluşturmada ilk adım olan alan adı seçimi, özenle ve dikkatle yaklaşılması gereken konulardan biridir. Ayrıca aklımızdaki alan adları da mutlaka domain sorgulama araçları ile uygunluk durumu sorgulanmadır. Peki alan adı seçerken göz önünde bulundurmamız gereken başlıca kriterler nelerdir?

Kullanım Amacına Uygun Olmalı

Yazımızda belirttiğimiz gibi her alan adının farklı bir uygulama yeri vardır. Siz hangi ihtiyacınızı karşılamak için web site açacaksınız? Satışlarınızı artırmak, ürünlerinizi internetteki hedef kitlenizle buluşturmak istiyorsanız ticari organizasyonlar için ortaya atılmış .com alan adını tercih edebilirsiniz.

Tamamen kendi yazılarınızı paylaşacağınız, hem bilgi veren hem de eğlendiren sosyal bir ortam yaratmak istiyorsanız, adınızı soyadınızı yazacağınız bir sayfa adının yanına, .name uzantısını eklemek doğru bir tercih olabilir.

Çalıştığınız kar amacı gütmeyen bir kuruluş adına web sayfası oluşturmak istiyorsanız, belirlediğiniz web site adının yanına .org uzantısı ekleyerek web sitenizin kullanım amacını belirtebilirsiniz.

SEO Uyumlu Olmasına Özen Gösterin

En titiz davranılması gereken konulardan biri, tabii ki SEO. Web sitenizi, internette de satış yapmak ve rakipleriniz arasından öne çıkmak için kullanıyorsanız, sitenizi hedef kitlenize ulaştırmanın en basit yolunu bulmalısınız. Satın alacağınız alan adı mümkün olduğunca yalın ve kolay hatırlanabilir olmalıdır. Böylece web sitenize daha çok ziyaretçi çekebilir ve akış trafiğini artırabilirsiniz.

Alan adınızda sayı olacaksa, “1” yerine “bir” olarak yazmayı tercih edin. Tire ve diğer noktalama işaretlerinden mümkün olduğunca kaçının. İngilizce alfabesine uyumlu kelimeler seçmeye özen gösterin. Örneğin; “yenisayfamiz” alan adı yerine, “yenisitemiz” gibi İngilizce karakter engeline takılmamanızı sağlayacak bir alan adı oluşturabilirsiniz. Bu tercihler daha düzenli bir alan adı görünümü ortaya çıkaracağı gibi arama motorları tarafından daha kolay algılanmanızı sağlar.

Seçtiğiniz Alan Adının Geçmişini Sorgulayın

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi, her alan adı sahibine özeldir ve tek bir kişi veya firma tarafından kullanılabilir. Seçtiğiniz alan adını almadan, daha önce kullanılmamış olduğundan emin olun. Bunun yanı sıra, alan adının backlink alıp almadığını da kontrol etmenizde fayda var. Daha önce başkası tarafından kötü amaçla kullanılmış bir alan adı, geri dönüşü olmayan sorunlarla karşılaşmanıza sebep olabilir.

Alan Adı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Whois sorgulama olarak da bilinen alan adı sorgulama işlemi gayet basittir. İnternet üzerinden açacağınız bir sayfadan, alan adı geçmişini kontrol edebilirsiniz. Satın almayı düşündüğünüz alan adını, sitedeki arama imlecine yazıp kolaylıkla sorgulama yapabilirsiniz.

Kurumsal web sitenize profesyonel çözümler sunan Natro, basit arayüzü sayesinde alan adı sorgulama işlemini kolaylıkla yapmanızı sağlar. Bir adımda alan adı kullanım durumunu tespit edebileceğiniz gibi alan adının ne zaman alındığına, hangi tarihe kadar kullanılacağına, alan adını alan kişi ya da firma bilgilerine, kötüye kullanım durumunda ulaşılacak mail adresine kadar pek çok bilgiye erişmenize imkan sağlar. Natro domain sorgulama işlemi tamamen ücretsiz olup güvence altında ihtiyacınızı karşılar. Natro üzerinden alan adı sorgulama yapmak için linke tıklayabilirsiniz.