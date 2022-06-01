Kocaeli Kadın Girişimciler Mardin’de projelerini anlattı  

Sanayi sektöründe kadın çalışan sayısının artırılması için ‘Sanayide Kadın Eli ‘ projesini yaygınlaştırmaya çalışan, projenin geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri, bu kez çeşitli temaslarda bulunmak ve projelerini anlatmak üzere Mardin’e heyet ziyareti düzenledi. İcra Kurlu Başkanı Nurcan Babalık ve icra kurulu üyeleri ilk olarak, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

MARDİN’E DAVET ETTİ

Burada kadın girişimcilerin faaliyetleri hakkında bilgilendirmede yapan Babalık, ‘Sanayide Kadın Eli’ projesinin hedeflerini ve projenin nasıl yürütüldüğünü, paydaşların nasıl destekte bulunduğunu anlattı. Kadınların çalışma yaşamında daha çok var olması adına bu değerli projeyi hayat geçiren kadınları tebrik eden Mardin Valisi Demirtaş, Mardin’de sanayi sektöründe ihtiyaç duydukları yatırımları kadınlar ile paylaşarak, Kocaelili sanayicileri illerinde yatırım yapmaya davet etti.

İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ

Heyet daha sonra Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaş’ı ziyaret etti. Ziyarete TOBB Mardin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Hitay da katıldı. Ziyarette projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kadın Girişimciler son ziyaretlerini ise Mardin Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne gerçekleştirdi. Ziyarete ilimizden Kartepe Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Ece Çiftçi de eşlik etti. Kooperatif başkanı Mehmet Hadi Baran, faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaparak Kocaeli ve Mardin’deki tarım kooperatifleri arasında işbirliği yapılabileceğini önerdi. Oldukça verimli geçen görüşmeler sonrası Kadın Girişimciler, Kocaeli’ye döndü.