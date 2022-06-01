Kocaeli Sanayi Odası (KSO), ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türk Sanayinin Uyumu’ konulu panelde Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu (S&D) Başkan Yardımcısı İsmail Ertuğ’u ağırladı. KSO Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde; KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, sanayiciler ve sektör temsilcileri Ertuğ’u ilgiyle dinledi.

EKONOMİK İLİŞKİLER

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, panelin açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında zaman zaman siyasi sorunlar ve gerilimler yaşansa da ekonomik ilişkilerimizin güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Gümrük Birliği’nin güncellemesi, Türkiye ve AB ülkeleri bakımından iki tarafında yararına olan sonuçlar yaratacak bir süreç.

VİZE SERBESTİSİ KONUSU

Türkiye - AB ticaretinde önemli olan bir başka konu da vize serbestisi. Türk iş insanlarının vize konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıkları bir gerçek. Ülkemiz bunu aşmak için önemli adımlar atarak 72 kriterden 66 tanesini yerine getirdi. Kalan 6 kriter bağlamında yapacağımız reformlarsa, ülkemizin ekonomik ve siyasi iklimi açısından çok değerli olacaktır”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Panel daha sonra konuk konuşmacı İsmail Ertuğ’un konuşmasıyla devam etti. Ertuğ, Avrupa Parlamentosu hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra “AB, dünyada 2050 yılına kadar ilk karbon nötr kıta haline gelme yolunda ciddi adımlar attı. Fit for 55’e uyum paketi kanunlaşma yolunda. Tüm dünya, iklim değişikliğinin azaltılması konusunda AB’ye bakıyor diyebiliriz” dedi.

AB İÇİN TÜRKİYE ÖNEMLİ

Pandemi ve Rusya-Ukrayna krizinin Avrupa’ya yansımasından bahseden Ertuğ, “Doğalgaz konusunda AB’nin Rusya’ya bağımlılığı bir gerçek. Bu konuda da Türkiye’nin öneminin daha da artacağı görülüyor. Pandemi ise bize tedarik zincirlerinin artık elimizde olmadığını gösterdi. Hem enerji hem de tedarik zincirleri konusunda AB için komşuları çok daha önemli hale geldi” ifadelerini kullandı. Ertuğ, Türkiye’nin karbon salınımını düşüren hamlelerle avantajlı ülkeler arasına gireceğini de sözlerine ekledi. Daha sonra soru cevap bölümü ile panel sona erdi. KSO Başkanı Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Tuğrul, İsmail Ertuğ’a teşekkür etti.