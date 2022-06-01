01 Haz 2022 - 16:02- Spor G: 01 Haz 2022 - 16:05

Derince’de miniklerin büyük beyin fırtınası dindi      

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Hayme Ana Anaokulu'nun düzenlediği Satranç Turnuvası’na katılarak minik öğrencileri yalnız bırakmadı. Aygün Sırrıpaşa Mahallesi’nde yer alan Hayme Ana Anaokulu'nun etkinliğine iştirak etti    

Derince’de miniklerin büyük beyin fırtınası dindi       mask
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Derince Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Yalçın ile birlikte Hayme Ana Anaokulu'nun düzenlediği Satranç Turnuvası’nı takip ederek, okul müdürü Aslı Sönmez, öğretmenler, veliler ve öğrencilerle sohbet etti. Aygün, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için ilçemizde futboldan basketbola, voleyboldan satranca kadar her alanda spora teşvik edici adımlar atıyoruz. Bu yıl ilçemizde düzenlediğimiz Bir Hamle Önde’ Satranç Turnuvası ile satrancın yayılmasına ve sevilmesine de katkı sunduk. Satranç çocuklarımızın kişisel gelişimine önemli oranda katkı sağlıyor. Bugün burada öğrencilerimizi satranç oynarken görmek bizleri ayrıca mutlu etti” dedi, ayrıca turnuvaya katılan tüm çocuklara madalya ve çeşitli hediyeler takdim etti.

 

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

İki ayrı kategoride gerçekleşen Satranç Turnuvası sonunda erkeklerde birinciliğe Yunus Emre Karaman ulaşırken, Yağız Efe Tarlak ikinci, Uraz Mert Sağlam üçüncü, Muhammed Ali Çelik ise dördüncü oldu. Kızlarda ilk sırayı Aden Nehir Torun elde ederken, Asel Su Örengil ikinci, Zeynep Sahra Soyyiğit üçüncü ve Hatice Zümra Top dördüncü oldu. Veliler arasında ise mangala turnuvası düzenlendi. Mangala turnuvasını Nursema Çetin kazanırken, İclal Harmancı ikinci, Melek Karaman ise üçüncü oldu.
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01 Haz 2022 - 16:02 - Spor

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