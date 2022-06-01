‘Ragbi’den bir kupa daha geldi    

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Ragbi Takımı, erkeklerin ardından kadınlarda da başarıyı yakaladı. U18 Ragbi Takımı, Ragbi 7's 2. Etap maçlarını 3. olarak tamamladı

ZORLUK DERECESİ FAZLA

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Ragbi Takımı, erkeklerin ardından kadınlarda da başarıyı yakaladı. Son olarak Kızılcahamam'da oynanan U-18 Ragbi 7's 2. Etap maçlarına katılan takım, zorluk derecesi oldukça fazla olan maçlar sonrasında etabı 3. olarak tamamladı. Tören sonrasında madalyalarını ve kupalarını alan genç kadınlar, haklı sevinç yaşadı. Aldıkları kupayı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ve Körfez’e armağan eden oyuncular, desteklerinden dolayı teşekkür etti.