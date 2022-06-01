‘Ragbi’den bir kupa daha geldi    

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Ragbi Takımı, erkeklerin ardından kadınlarda da başarıyı yakaladı. U18 Ragbi Takımı, Ragbi 7's 2. Etap maçlarını 3. olarak tamamladı
ZORLUK DERECESİ FAZLA
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Ragbi Takımı, erkeklerin ardından kadınlarda da başarıyı yakaladı. Son olarak Kızılcahamam'da oynanan U-18 Ragbi 7's 2. Etap maçlarına katılan takım, zorluk derecesi oldukça fazla olan maçlar sonrasında etabı 3. olarak tamamladı. Tören sonrasında madalyalarını ve kupalarını alan genç kadınlar, haklı sevinç yaşadı. Aldıkları kupayı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ve Körfez’e armağan eden oyuncular, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.