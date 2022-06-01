01 Haz 2022 - 16:05- Spor G: 01 Haz 2022 - 16:07

Haydi Berfin bi’daha !..          

100. Avrupa Büyükler Halter Şampiyonasında milli takımımız adına yarışacak olan Körfezli şampiyon sporcumuz Berfin Altun'a bir kez daha başarılar dil...
Haydi Berfin bi’daha !..           mask

100. Avrupa Büyükler Halter Şampiyonasında milli takımımız adına yarışacak olan Körfezli şampiyon sporcumuz Berfin Altun'a bir kez daha başarılar diliyor ve madalya beklentimizi yineliyoruz.

 
# bir

01 Haz 2022 - 16:05 - Spor

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