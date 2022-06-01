Mehmet Ak Auto, Lounge Saray Simit ve Sporterio kazandı    

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Geleneksel Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda heyecan devam ediyor. Zorlu maçları izleyen konuklar arasında Dilovası Belediyesi Meclis Üyesi Celal Çelik, Dilovası Belediyespor Kulübü Başkanı Recep Laç, kulüp yöneticilerinden Mahir Okka, Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Mustafa Çulcu, Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar ile Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk de yer aldı.

SÜRPRİZE İZİN YOK

Günün ilk maçında Lounge Saray Simit ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü takımları karşılaştı. Lounge Saray Simit, sahadan 5-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Günün ikinci karşılaşmasında turnuvaya ülke dışından katılan ve organizasyona büyük renk katan Sporterio ile Sert Tavukçuluk takımları galibiyet mücadelesi verdi. Sporterio, maçta rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

GOL DÜELLOSU MEHMET AK AUTO’NUN

Günün son maçında ise turnuvanın iddialı takımlarından Mehmet Ak Auto, grubun en renkli takımı olarak öne çıkan, özellikle kadın futbolcuları ile büyük dikkat çeken Körfez Esnaf ve Sanatkarları takımının karşısına çıktı. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen bir maça sahne olan mücadelede Mehmet Ak Auto ekibi, daha az hata yapan takım olarak sahadan 5-3 galip ayrıldı.

CEREN NURLU

Öte yandan Körfez Esnaf ve Sanatkarları Odası’nın kalecisi Serkan Doğrular’ın kendi ceza alanından yaptığı şutun direkt gol olması uzun süre alkışlandı. Bu arada Körfez Esnaf Odası’nın kadın oyuncularından Ceren Nurlu’nun maçtaki etkili futbolu da izleyenlerin beğenisini kazandı.