Engin Koyun: Kongre kararı ihanet olur    

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun düzenlediği basın toplantısında sezon değerlendirmesini yaptı. Engin Koyun genel kurulun devre arasında yapılacağını ifade etti

TECRÜBESİZLİĞİMİZİN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ

Camiadan özür dileyerek sözlerine başlayan Başkan Engin Koyun şu şekilde konuştu: Bu dönem sportif anlamda takımı küme düşüren başkan ve yönetim olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bu vesile ile tüm camiadan özür diliyoruz. Başarı nasıl alkışlandıysa, başarısızlığın da karşılığı olmalıdır. Geçen sezon birlikteliği yakaladık ve 1. Lig’e çıkarak tarihi bir başarıya imza attık. Bu başarı hepimizindi. 1. Lig, ben ve yönetim açısından yabancı olduğumuz bir ligdi. Yönetimsel anlamda bir takım eksiklerimiz oldu. Zamanla gidermeye çalışsak da 44 puanla, 1 puan farkla düştük. Bu tecrübesizliğin bedelini ödüyoruz.

BU KADRONUN DÜŞMEMESİ GEREKİYORDU

Aslında kadromuz fena değildi ve bu kadronun düşmemesi gerekiyordu. Teknik heyet sıkıntıları, kulüpsel, yönetimsel hatalar ve en büyük hata da 11 puanımıza neden olan hakem hatalarıydı. Bandırma maçına Play-Off hattında gittik. Cabezas ve Dino sakatlandı, 13 maçta sadece 2 galibiyet alırken, Mevlüt Erdinç ve Bahattin’den verim alamadık. Devre arası transferleri ile ilgili de yeterli düzeye erişemedik ve küme düştük.

ŞAMPİYONLUK KADAR ÖNEMLİ

Ligimizde birçok takım bizden 3-4 kat fazla maliyetle zorluklar yaşadı. Üst sıralardaki takımlarla yaptığımız maçlardaki skorlar ile alt sıralardaki takımlarla yaptığımız maçların skorları çok farklıydı. Demek ki burada bir sorun yaşadık. Ancak kurumsal olarak iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye’deki tüm liglerde dernek anlamında ulusal lisans alan tek kulübüz. Hiçbir sorunlu dosyamız yok. Bu bence şampiyonluk kadar önemlidir.

GEÇMİŞTEN KALAN 40 MİLYON LİRA BORÇ VAR

Geçmişten kalan 40 milyon borç var. Yeni yasa çıktı ve hepimiz tedirginiz. Birçok kulüp başkanımız kongre kararı aldı. Bursa, Gençlerbirliği, Denizli gibi takımlar zorluk yaşıyor. Eğer bizim borcumuz 150-200 milyon lira olsaydı Kocaelispor’a da yönetim bulamazdık. 15 milyon 750 bin lira geçmişten kalan 55 milyonluk borcu 40 milyona düşürdük. Kalan borcu şu an ödeme şansımız yok. Ancak sağlam bir ödeme planı ile bunu da eritmeye çalışacağız.

BU KULÜBÜ FIFA’LIK YAPMAYACAĞIZ

Bu sezonun futbolcu giderleri 50 milyon 905 bin, bonservis giderleri 4.3 milyon, teknik heyete 3.9 milyon olmak üzere toplam 59 milyon 155 bin liraydı. 5.8 milyon bonservis aldık. 43 milyon lira ödedik, 14 milyon civarında borcumuz var. Bunu da ödeyeceğiz. Geçmişte Sırplara ödemeler yapılmadı ve kulüp yaptırımlara maruz bırakıldı. Biz bu kulübü FIFA’lık yapmayacağız. 8 yabancı futbolcumuz var. Görüşmeler yapıldı, indirime gidenlere de teşekkür ederim. Ne yazık ki geçmişte bu hassasiyet gösterilmedi ve yıllarca Kocaelispor çok zor durumda kaldı.

BAĞIŞ İÇİN DEDİM

Özellikle bu sezon bu şehrin futbolcularına daha fazla değer göstereceğiz. Gençlerimizin Adanaspor maçında neler yaptığına hep beraber şahit olduk. İskeleti bozmadan giden yabancıların yerine gelen iyi transferlerle güçlü bir takım kuracağımıza inanıyorum. Ben başkan adayı olsam bir bütçe ayarlar, kulübe şu kadar bağış yapardım. Biz de alacaklarımızı vererek o jesti yapalım, alacaklarımızı bağışlayalım dedim. Ağzımdan o gün 20 milyon çıktı. Benim devletle bir işim yok, para ile beni satın alacak adam yok. Kulüp benim babamın malı da değil.

KONGREDEN KAÇMIYORUZ

İmza kampanyası başlatılıyor. Bu işler bu kadar basit mi? Tüzük, üyelerin yüzde 20’sinin imzasının alınması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca 534 imzanın da noterden tasdik edilmesi lazım. Yönetim de durum değerlendirmesi yapar. Koltuk sevdalısı bir adam değilim. Kongre kararı aldık diyelim. Bunu yapmak Kocaelispor’a ihanettir. Devre arası olmadan genel kurul kararı alacağız. Kongreden kaçmıyoruz. Bırakın, bugünkü kaosu yönetelim. Devre arasında şehir takdir ederse devam ederiz, etmezse de çekiliriz.

KÜFÜR ETMEK ACİZLİKTİR

Her maçtan önce ya da sonra, ana bacı küfür yiyoruz. Anneler gününde bile ölmüş annemize küfür yedik. İzmit belediye başkanımızdan, iki milletvekilimizden, kadın derneklerinden tek bir tepki gelmedi. Yanlış anlaşılmasın benim de hayvanım var. Ancak bir hayvana bir şey olsun, kıyamet kopuyor, annelerimize küfür yiyoruz ses çıkaran yok. Küfür eden kişi acizdir, basittir, kalitesizdir. Bu nedenle sosyal medya hesaplarımız yorumlara kapalı. Bunları aynı isimler yapıyor. Kulübe 1 kuruş para vermeden de reklam yapılmasın, damarımıza da basılmasın.

BÜYÜKŞEHİR OLMAZSA OLMAZ

Aramızdan ayrılan yönetici arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Devam edenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm deplasmanlara 15-16 yönetici arkadaşımızla gittik. Bir deplasman masrafı en az 60-65 bin lira. Son deplasmanımızın maliyeti 112 bin liraydı. Büyükşehir Kocaelispor’un her şeyi. Bütçemizin önemli bir kısmını Büyükşehir Belediyemiz karşıladı. Yüzde 30’u yönetimimiz ve diğer gelirlerle sağladık. Mali genel kurulu da gerginlik ortamında yapamadık ancak olağan genel kuruldan önce mali genel kurulu da yapacağız.

BELEDİYE DERİNCE PROJEMİZ

Geçen yıl pilot takım projesini Belediye Derincespor’a teklif ettim ve Zeki başkana yükünüzü alalım dedim. 19 ve 17 yaş grubundaki futbolcuların Derince’de değerlendirilmesi önemli. Geçen gün Kemal Bayraktar başkanımız aradı ve projeye devam etmek istiyor musunuz? diye sordum. Kendileri “Yönetimi elimizden alacaklar endişesi var” Böyle bir şey yok. Derince’den de yöneticiler olsun tabi ki. Zaten ben tüm maliyeti üzerime alıyorum. Dediğim gibi Derince’nin yöneticilerini yok saymıyoruz. Teklifimiz geçerliliğini koruyor.