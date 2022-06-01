01 Haz 2022 - 16:12- Asayiş G: 01 Haz 2022 - 16:14

Esin öğretmen hayatını kaybetti!

İzmit’in önemli isimlerinden, emekli öğretmen Fatma Esin Öztalay yaşamını yitirdi.

Esin öğretmen hayatını kaybetti! mask

Merhum Ali Haydar Öztalay ve merhume Fatma Hekime Öztalay’ın kızı, emekli öğretmen Fatma Esin Öztalay 88 yaşında yaşamını yitirdi. Öztalay’ın cenazesi yarın Fevziye Camii’nde öğle namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı'ndan defnedilecek.

01 Haz 2022 - 16:12 - Asayiş

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