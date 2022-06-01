Baba santrforlara ilgimiz var  

Kocaelispor’da iç ve dış transfer çalışmaları önümüzdeki günlerde hız kazanacak. Teknik Direktör Fırat Gül yarın İzmit’e gelecek, Başkan Engin Koyun ve transfer komitesi ile toplantı yapacak. Fırat Gül’ün raporu doğrultusunda çalışmalara başlanacak ve transfer komitesi de dış transferde havuzdaki futbolcularla temaslara başlayacak.
TEMASLAR VAR
Yeşil siyahlılar özellikle ofans hattında nokta isimleri kadroya katmak istiyor. Geride bıraktığımız sezon boyunca final sorunu yaşayan yeşil siyahlıların 2. Lig’in bilinen 3 santrforu Sinan Kurumuş, Taha Balcı ve Tayyip Kanarya’ya ilgisi bulunuyor. Bu isimlerden 1’i ya da 2’si ile görüşüldüğü ve durumlarının sorulduğu da gelen haberler arasında.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.