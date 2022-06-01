İzmit Belediyesinin İpek Böceği Evi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor 

Tarımsal kalkınma hamleleriyle üreticiye öncü olan, destek veren ve farkındalık yaratmaya devam eden İzmit Belediyesi, ipek böcekçiliğini İzmit’te yeniden canlandıracak İpek Böceği Evi’ni geçtiğimiz günlerde Süleymaniye Köyü’nde hizmete açtı. Hizmete açılması ile birlikte İpek Böceği Evi’nde başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekleştirilen kura sonrası burada göreve başlayan gönüllü 4 kadın, her gün 4-5 saat arayla burada ipek böceklerini besliyor, zemini değiştiriyor ve yeni besleme alanı oluşturuyor.



YAKLAŞIK 90 KİLOGRAM KOZA ELDE EDİLECEK

Geride kalan 11 gün sonunda 3 yaş olan ipek böcekleri, 35-40 günlük sürenin ardından koza halini alarak toplanmaya hazır hale gelecek. Yaklaşık 80-90 kilogramlık kozaların elde edileceği İpek Böceği Besleme Evi’nde tüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından Koza Birlik, üretilen kozaları kullanılmak üzere İzmit Belediyesinden teslim alacak. İlk hasadı teslim edecek olan İpek Böceği Besleme Evi, ara vermeden yeni hasat için de çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.