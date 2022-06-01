Uzm. Dr. Şenol Bayram, Atakent Cihan Hastanesi’nde

1986 yılında Terme’de doğan Uzm. Dr. Şenol Bayram, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlığını Ankara Şehir Hastanesi’nde tamamlayan Bayram, Özel Atakent Cihan Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı. Çalışma hayatına Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde başlayan Uzm. Dr. Şenol Bayram, sırasıyla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi ve Iğdır Devlet Hastanesi’nde hizmet sundu.
UZM. DR. BAYRAM’IN TANI VE TEDAVİ ALANLARI
Şizofreni Spektrumu Bozuklukları
Sanrısal Bozukluklar
Duygudurum Bozuklukları (Major Depresyon, Bipolar Bozukluklar)
Anksiyete Bozuklukları (Yangın Anksiyete Bozukluğu, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Özgül Fobiler, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Akut Stres Bozukluğu)
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Kişilik Bozuklukları
Somatoform Bozukluk
Uyku-uyanıklık Bozuklukları
Cinsel işlev Bozuklukları
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları-Bağımlılığı
Nörogelişimsel Bozukluklar
Nörobilişsel Bozukluklar
Beslenme ve Yeme Bozuklukları
Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.