Uzm. Dr. Şenol Bayram, Atakent Cihan Hastanesi’nde

1986 yılında Terme’de doğan Uzm. Dr. Şenol Bayram, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlığını Ankara Şehir Hastanesi’nde tamamlayan Bayram, Özel Atakent Cihan Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı. Çalışma hayatına Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde başlayan Uzm. Dr. Şenol Bayram, sırasıyla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi ve Iğdır Devlet Hastanesi’nde hizmet sundu.

UZM. DR. BAYRAM’IN TANI VE TEDAVİ ALANLARI

Şizofreni Spektrumu Bozuklukları

Sanrısal Bozukluklar

Duygudurum Bozuklukları (Major Depresyon, Bipolar Bozukluklar)

Anksiyete Bozuklukları (Yangın Anksiyete Bozukluğu, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Özgül Fobiler, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Akut Stres Bozukluğu)

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Kişilik Bozuklukları

Somatoform Bozukluk

Uyku-uyanıklık Bozuklukları

Cinsel işlev Bozuklukları

Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları-Bağımlılığı

Nörogelişimsel Bozukluklar

Nörobilişsel Bozukluklar

Beslenme ve Yeme Bozuklukları

Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi