Oda Orkestrası muhteşem performansıyla seyirciyi kendine hayran bıraktı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, Engin Şen yönetimindeki ilk konserini önceki akşam verdi. Orkestraya ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmış ünlü müzisyenler Çağ Erçağ (viyolonsel) ve Bülent Evcil’e (flüt) eşlik etti. 1300 kişilik salonu tamamen dolduran klasik müzik severler, Oda Orkestrası’nın muhteşem performansını dakikalarca ayakta alkışladı. Tamamı Kocaeliyle gönül bağı bulunan sanatçılardan oluşan orkestra, kentin kültür ve sanat hayatına adeta yeni bir anlam kattı.

KONSERE KLASİK MÜZİK SEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonunda gerçekleştirilen konsere çok sayıda klasik müzik severin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdürü Hayriye Sözer, Kocaeli Devlet Konservatuvarı Müdürü Mete Aslan, KBB Şehir Tiyatroları oyuncusu Fatih Sevdi ve çok sayıda klasik müzik sever katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 1300 kişilik Akçakoca Salonu tıklım tıklım doldu.

DÜNYACA ÜNLÜ BESTECİLERİN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Çağ Erçağ (viyolonsel) ve Bülent Evcil’in solist olarak yer aldığı konser, Oda Orkestrası’nın George Friedrich Handel’in D minör Sarabande Suite eserini seslendirmesiyle başladı. Orkestra ardından Mozart’ın “Küçük Bir Gece Müziği (Eine Kleine Nachtmusik) ve Shostakovich’in 2 numaralı jazz Suitini çaldı.

ÇAĞ ERÇAĞ ODA ORKESTRASI’NA EŞLİK ETTİ

Ardından sahneye Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyolonsel Grup Şefi, Borusan Quartet Viyolonsel Sanatçısı Çağ Erçağ geldi. Türkiye ve Dünyada birçok orkestradaki başarılı performansıyla tanınan sanatçı, Oda Orkestrası ile A. Piazzola’nın Oblivion ile Antonio Vivaldi’nin C Major Çello Konçertosunu seslendirdi. Performansını tamamlayan Erçağ, seyircinin yoğun alkışlarıyla tekrar sahneye döndü.

ERÇAĞ’DAN KOCAELİ DİNLEYİCİSİNE ANLAMLI TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın ilk konserinde genç meslektaşlarının yanında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çağ Erçağ, “Bunun yanı sıra sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten değer verip bu ilk konserlerinde onların yanında olmanız çok güzel. Ayağınıza sağlık” dedi. Konuşmasında Rizeli olduğunu söyleyen Erçağ, “Şimdi size kendi bestemi çalmak istiyorum. Rizeli olduğum için parçamın adı da doğal olarak Karadeniz” dedi. Seyirci, Erçağ’ın muhteşem performansını ayakta alkışladı.

BÜLENT EVCİL’DEN YERLİ VE YABANCI KLASİK ESERLER

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası’nın ilk konserinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın ünlü flüt sanatçısı Bülent Evcil de solist olarak yer aldı. Evcil, Oda Orkestrası ile Handel’in Aria “Lascia ch’io pianga”sını büyük bir başarı ile seslendirdi. Sanatçı konserde ayrıca Santuri Ethem Efendi’nin Şehnaz Longa’sı ile Kemani Kevser Hanım’ın Nihavend Longası’nı çalarak, adeta iki esere yeniden ilham verdi. Evcil’in, Oda Orkestrası ile seslendirdiği Katibim eseri de yine konuklar tarafından büyük bir beğeni ile dinlendi.

KUMRU BESTESİ İLE BİS YAPTI

Ulusal ve uluslararası birçok orkestrada solist olarak yer alan ünlü flüt sanatçısı Evcil konuklara yönelik bir selamla konuşması yaptı. “Burada bulunmak benim için büyük zevk” diyen Evcil, solandaki kız babalarına ithafen, Fazıl Say’ın ünlü “Kumru” bestesi ile bis yaptı.

SON ESER PALLADİO

KBB Konservatuvarı Oda Orkestrası konuk solistlerin bislerinin ardından konserde son parça olarak Karl Jenkins’in ünlü “Palladio” eserini seslendirdi.

Eserin tamamlanmasıyla Oda Orkestrası’nın sanat yönetmeni ve şefi Engin Şen konuklara dönerek bir konuşma yaptı. Her sanatçının bir hayali olduğunu söyleyen Şen, “Ben de 2015 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’na geldiğimde böyle bir orkestra kurmayı hayal ediyordum. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kıymetli yöneticilerimizin desteği ile bugün bu hayalimi gerçekleştirmenin mutluğunu yaşıyorum. Hepsine sonsuz teşekkür ederim” dedi. Şen, dinleyenlere orkestradaki gençleri takdim ederek, “Onlara iyi bakmanızı rica ediyorum. Zira bu gençlerin birçoğu Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın bir zamanlar öğrencileriydi. Biz konservatuvarımızda işte böyle bir eğitim veriyoruz. Dün öğrencilerimiz olan gençler bugün dünyaca ünlü iki sanatçıya ve böyle bir orkestraya eşlik ediyorlar. Bu gurur için de ayrıca Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DİNLEYİCİ SANATÇILARI ALKIŞLARIYLA BİSE DAVET ETTİ

Konuşmanın sonrasında dinleyiciler, sanatçıları bise davet eden, klasik müzik konserlerine özgü alkışlarına başladı. Çağ Erçağ ve Bülent Evcil de yoğun alkış ve sevgi seli altında yeniden sahneye gelerek Kevser Hanım’ın Nihavend Longası’nı birlikte seslendirdi. İki ünlü sanatçının sahnedeki birlikteliği, klasik müzik çevreleri tarafından Oda Orkestrası’na ve genç sanatçılara anlamlı ve büyük bir destek olarak yorumlandı.

ÇAKMAK’TAN EMEĞE VE SANATA TEŞEKKÜR

Sahneye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da sanatçılara çiçek ve KO-MEK kursiyerleri tarafından yapılmış el emeği gramafon hediye etti. Gecenin anlamına değinen Çakmak, “Öncelikle bugün burayı ilgileriyle dolduran siz kıymetli sanatseverleri Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın adına selamlıyorum. İki büyük sanatçımız Oda Orkestramıza eşlik ederek, bize mutluluk yaşattı. Oda Orkestramızın şefine, sanatçılarımızı başarılarından dolayı kutluyor, emeklerinize teşekkür ediyorum” dedi.

ORKESTRA ÜYELERİNİN ORTAK PAYDASI KOCAELİ

Keman, viyola, viyolonsel, klarnet ve flüt enstrümanlarından oluşan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası’nda 25 müzisyen yer alıyor. Oda Orkestrası içerisinde müzik öğretmenleri, Büyükşehir Belediye Konservatuarı öğrencileri ve müzik bölümü mezunları bulunuyor. Tüm Oda Orkestrası üyelerinin, hayatlarının bir döneminde Kocaeli’nde yaşamış olmaları ise ortak özellikleri arasında yer alıyor. Müzisyenler, Kocaeli paydasında buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

25 GENÇ SANATÇI

Sanat direktörlüğünü ve şefliğini Engin Şen’in yaptığı Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası’nın üyeleri ise şöyle:

I. Keman

II. Keman

Oğuz Özzeren

Yeşim Uzunhasanoğlu

Seda Gülşen Kınış

Elif Ersan

Barış Vuraloğlu

Rümeysa Mutlu

Ekin Hanım Duvarcı

Nilay Uzun

Beril Akkol

Engin Yaşar

Gülfem Güler

Viyola

Viyolonsel

Özge Aysu

İsmail Hakkı Gayretli

Ahmet Efe Küçük

Gizem Yaşar

Sude Nur Yıldırım

Arzu Miral

Enes Bakır

Klarnet

Flüt

Zeynep Gök

Ekim Türkü Özdemir

Aras Kıratlı

Özge Can Dizmen