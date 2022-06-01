01 Haz 2022 - 17:32- Asayiş G: 01 Haz 2022 - 17:33

Sigorta dolandırıcılarına polis operasyonu

Kocaeli’de vatandaşları sağlık sigortasının iptali ve ücret iadesi için telefon ile arayarak dolandıran 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

01 Haz 2022 - 17:32 İHA Kocaeli- Asayiş

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