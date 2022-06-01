01 Haz 2022 - 23:39- Asayiş G: 01 Haz 2022 - 23:46

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Gebze'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde Gebze’de uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla birlikte 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 42 gram metamfetamin, 8 gram esrar, ecstasy, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 690 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü serbest bırakılırken, S.T., Y.A , T.G., Y.A., E.Ş., C.K. ve T.Ö. isimli 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01 Haz 2022 - 23:39 İHA Kocaeli- Asayiş

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