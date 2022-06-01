01 Haz 2022 - 23:40- Asayiş G: 01 Haz 2022 - 23:41

Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 kişi tutuklandı

Kocaeli’de iki grup lise öğrencisi arasında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaralayan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğer 4 kişiye ise 90 gün ev hapsi cezası verildi.
Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 kişi tutuklandı mask
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Olay, dün Gebze Mustafa Paşa Mahallesi 756 Sokak’ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencilerinden oluşan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki grup öğrenci birbirine bıçaklarla saldırdı. Öğrencilerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde olan şahıslara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin kaçan şahısları yakalamak için başlattığı çalışmanın ardından, M.A.K., E.Ü., B.E., M.R.D. ve Ö.F.T. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ü., B.E., M.R.D. ve Ö.F.T. için 90 gün ev hapsi kararı verildi. M.A.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01 Haz 2022 - 23:40 İHA Kocaeli- Asayiş

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