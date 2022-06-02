DTO Kocaeli’de gündem deniz ve ekonomi

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Shanghai Jiaotong Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Sabri Durak da toplantıya Çin’den online olarak katılarak, ‘Denizcilik Sektöründeki Gelişmeler, Deniz Hukuku ve Ticaret Üzerindeki Etkileri’ konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ SİSTEMİ KONGRESİ

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Üniversitesi ve Lojistik Derneği tarafından düzenlenen 11. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’nde şube olarak yer aldıklarını ifade ederken, “Kocaeli’nin lojistik ve tedarik zinciri konusundaki avantajlarını ve dezavantajlarını kongreye katılanlarla paylaştık. Kocaeli’nin, bilim ve teknoloji merkezlerini daha çok kullanarak, limanların karayolu ve demiryolu bağlantılarını güçlendirerek, trafikteki sorunlarını azaltarak daha sağlıklı bir lojistik ve tedarik zinciri sistemi kurabileceğini ifade ettik” dedi.

MAVİ BAYRAK SAYIMIZ DEĞİŞMEDİ

Kocaeli’nin son yıllarda deniz temizliğinde önemli bir mesafe kaydettiğinin altını çizen Doğusel,“Körfezimiz balık türü açısından zenginleşirken, bölgemizdeki turizm faaliyetleri de arttı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın çok detaylı değerlendirmeleri sonucunda da birçok plajımız Mavi Bayrak kazandı. Fakat geçtiğimiz yıldan itibaren deniz salyasının etkili olduğu körfezimizde Karamürsel’deki Altınkemer Plajımız müsilaj sebebiyle bayrağını kaybetti. Fakat Kandıra’daki Seyrek Plajının Mavi Bayrak almasıyla beraber, Mavi Bayrak sayımız değişmedi. Deniz salyasıyla mücadele ve denizin temizlenmesi adına atılan adımların bu ivmeyle devam etmesi durumunda Karamürsel Altınkemer Plajımızın da kısa süre içerisinde yeniden Mavi Bayrak alacağına inanıyoruz. Bu anlamda gerek bakanlıklarımızın gerekse de yerel yönetimlerimizin çalışmalarına destek veriyoruz” dedi.

İTHALAT VE İHRACAT ORANLARINDAKİ ARTIŞ

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Kocaeli’deki gümrük kapılarında hemen her ay ihracat rekorları kırıldığını belirten Doğusel, “Ülkemizde çarkların dönmesi, çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşılması, kuşkusuz ki geleceğimiz adına bizlere umut vermektedir. Fakat ihracat oranındaki artışa paralel olarak, ithalat rakamlarının attığını da görmekteyiz. Bu durum da cari açığa yansımaktadır. Hükümetimizin ihracat artışını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği yeni ekonomi planının olumlu sonuçlarını ülke olarak, üreticiler olarak beklemekteyiz” şeklinde konuştu.

TURİZM HEDEFİ

Doğusel, eşsiz bir coğrafyaya sahip olan ülkemizde son iki yıl, pandemi nedeniyle beklenen turizm gelirlerinin sağlanmadığını belirterek,“Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşün, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada atılan normalleşme adımlarının ardından bu yaz Türkiye’nin önemli bir turizm geliri elde edeceğini düşünüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, 40 milyonun üzerinde turist ve 35 milyar dolarlık bir turizm geliri hedefi koydu. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak bizler de bu hedefin gerçekleşeceğine inanıyoruz” dedi.

EKONOMİK VERİLER

Her ay olduğu gibi ekonomik ve sektörel verileri paylaşan Doğusel şunları söyledi: “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ilk dört ayda toplam 12 milyar 647 milyon dolarlık ihracata imza atılırken, en çok ihracat, Derince ve İzmit gümrüklerinde gerçekleşti. Derince Gümrük Müdürlüğü’nden 5 milyar 535 milyon dolar ihracat yapılırken, İzmit Gümrük Müdürlüğü’nden 2 milyar 998 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu dönemde ithalatımız ise 23 milyar 86 milyon dolar seviyesinde olup, Dilovası ve Derince ithalatta öne çıkan gümrük müdürlüklerini teşkil etti. Derince’den 7 milyar 670 milyon dolar ithalat gerçekleşirken, Dilovası’nın ithalat rakamı ise 7 milyar 736 milyon dolar oldu. 2022 yılı ilk dört ayında dış ticaret işlemlerinden elde edilen vergi tahsilatı 47 milyar 104 milyon TL oldu. 2022 yılı nisan ayı bir önceki ay ile mukayese edildiğinde, ihracatta yüzde 5,2 ithalatta binde 7 artış olmuştur.

GEMİ İSTATİSTİKLERİ

Liman başkanlıkları bazında Kocaeli’ye uğrayan gemi sayılarına bakarsak; 2022 yılı ocak-nisan döneminde Kocaeli’ye uğrayan Türk bayraklı gemi sayısı 872 iken, yabancı bayraklı gemi sayısı ise 2113’tür. Toplam gemi sayısı ise 2985’tir. En çok geminin yine Kocaeli’ye uğradığını görüyoruz. Kocaeli’nin bu noktada oranı ise yüzde 18,2’dir. Bu dönemde yüklemede 11 milyon 134 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 16 milyon 704 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 27 milyon 838 bin ton elleçlenmiş olup, Türkiye toplamından yüzde 15,4’lük pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 731.569 TEU ile Türkiye genelinde ikinci sıradadır.”

ÇİN’DE VAKALARIN TIRMANIŞI KONUSU

Meclis toplantısına çevrimiçi olarak katılan Dr. Onur Sabri Durak ise, Çin’den denizcilik sektörü ve milletler arası ticaret açısından iyi olacağını düşündüren haberlerin geldiğini ifade ederken, şunları paylaştı: “Bugün itibariyle baktığımızda, dünya ticaretinin merkezi, konteyner taşımacılığının dünyadaki bir numaralı limanı olduğunu düşündüğümüz Şangay’da, Covid-19 vakaları Hem semptomik vakalar, hem de semptom göstermeyen vakalar yapılan testlerin neticesinde sıfır olarak görüldü. Kısmi olarak açılmalar başlayacak demektir. Bunun da ticarete olumlu yansımaları olacaktır. Çünkü 80 güne yakın bir zamandır işletmeler, fabrikalar kapalı. Tırlar, kamyonlar limanlara giriş ve çıkış yapamıyorlar. Şehrin ve limanın açılacak olması, tedarik zincirinde son üç ayda oluşan olumsuz havayı nispeten de olsa düzeltebilecektir diye düşünüyoruz.

DR.ONUR SABRİ DURAK ÇİN’DEN BİLGİLENDİRDİ

Çin’deki resmi açıklamalara baktığımızda, işletme ve fabrikalara şuan için üçte ikisine çalışma izni verilecek. Özellikle kritik noktadaki işletmelere faaliyete dönüş izni verileceğini görüyoruz. Ancak özellikle konteyner taşımacılığıyla ilgili belirli hatlarda yüzde otuz ile yüzde kırk oranında normalden daha düşük oranda faaliyete devam edileceği şeklinde bir bilgi geldi. Liman ve bağlama sahasındaki gemilere baktığımızdaysa 330 civarında geminin hala Şangay ve açığında beklediğini görmekteyiz. Bu kısmi açılmanın ardından elbette tedarik zinciriyle ilgili bir düzelme olacaktır. Ancak tedarik zincirinde hemen bir düzelmeyle birlikte navlun piyasalarının hangi yöne doğru yöneleceği konusunda bir tahminde bulunmak güç.” Meclis toplantısı, üyelerin dilek ve temennilerini bildirmesinin ardından son buldu.